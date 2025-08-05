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BillionHappiness Fiyatı (BHC)

Listelenmedi

BillionHappiness (BHC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,452573
$0,452573$0,452573
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü BillionHappiness (BHC) Fiyatı

BillionHappiness (BHC), şu anda 0,452573 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 22,63K USD piyasa değerine sahiptir. BHC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

BillionHappiness Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,08
BillionHappiness 24 saatlik fiyat değişimi
50,00K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında BillionHappiness (BHC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, BillionHappiness / USD fiyat değişimi, $ +0,00036093.
Son 30 gün içerisinde, BillionHappiness / USD fiyat değişimi, $ -0,0608546853.
Son 60 gün içerisinde, BillionHappiness / USD fiyat değişimi, $ -0,1079893486.
Son 90 gün içerisinde, BillionHappiness / USD fiyat değişimi, $ -0,223552881495298.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00036093+%0,08
30 Gün$ -0,0608546853-%13,44
60 Gün$ -0,1079893486-%23,86
90 Gün$ -0,223552881495298-%33,06

BillionHappiness (BHC) Fiyat Analizi

En güncel BillionHappiness fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,451686
$ 0,451686$ 0,451686

$ 0,455009
$ 0,455009$ 0,455009

$ 436,97
$ 436,97$ 436,97

--

+%0,08

-%13,28

BillionHappiness (BHC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 22,63K
$ 22,63K$ 22,63K

--
----

50,00K
50,00K 50,00K

BillionHappiness (BHC) Nedir?

Billion Happiness is a blockchain technology-based apparel company dedicated to providing Happiness through a transparent record of information on quality products our goal is to put authenticity using blockchain eliminating counterfeit items on the market. Users can earn BHC via cashback "Shop to our store" and via staking/farming BHC.

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BillionHappiness (BHC) Kaynağı

Resmi Websitesi

BillionHappiness (BHC) Token Ekonomisi

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BHC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BHC / VND
11.909,458495
1 BHC / AUD
A$0,69696242
1 BHC / GBP
0,33942975
1 BHC / EUR
0,38921278
1 BHC / USD
$0,452573
1 BHC / MYR
RM1,91438379
1 BHC / TRY
18,39256672
1 BHC / JPY
¥66,528231
1 BHC / ARS
ARS$614,07367505
1 BHC / RUB
36,12437686
1 BHC / INR
39,77211524
1 BHC / IDR
Rp7.419,22832112
1 BHC / KRW
626,83170792
1 BHC / PHP
25,94601009
1 BHC / EGP
￡E.21,92716185
1 BHC / BRL
R$2,4891515
1 BHC / CAD
C$0,62002501
1 BHC / BDT
55,11433994
1 BHC / NGN
688,84778611
1 BHC / UAH
18,88134556
1 BHC / VES
Bs57,024198
1 BHC / CLP
$437,185518
1 BHC / PKR
Rs127,95143856
1 BHC / KZT
244,36679135
1 BHC / THB
฿14,64978801
1 BHC / TWD
NT$13,53645843
1 BHC / AED
د.إ1,66094291
1 BHC / CHF
Fr0,3620584
1 BHC / HKD
HK$3,54817232
1 BHC / MAD
.د.م4,10483711
1 BHC / MXN
$8,5536297
1 BHC / PLN
1,66999437
1 BHC / RON
лв1,98226974
1 BHC / SEK
kr4,37638091
1 BHC / BGN
лв0,76484837
1 BHC / HUF
Ft156,21914814
1 BHC / CZK
9,61717625
1 BHC / KWD
د.ك0,138034765
1 BHC / ILS
1,54327393