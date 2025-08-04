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BIM Fiyatı (BIM)

Listelenmedi

BIM (BIM) Canlı Fiyat Grafiği

$2,22
$2,22$2,22
+%2,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü BIM (BIM) Fiyatı

BIM (BIM), şu anda 2,22 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 66,48M USD piyasa değerine sahiptir. BIM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

BIM Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,76
BIM 24 saatlik fiyat değişimi
30,00M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BIM / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BIM fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında BIM (BIM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, BIM / USD fiyat değişimi, $ +0,059548.
Son 30 gün içerisinde, BIM / USD fiyat değişimi, $ +0,9175109040.
Son 60 gün içerisinde, BIM / USD fiyat değişimi, $ +0,7956657600.
Son 90 gün içerisinde, BIM / USD fiyat değişimi, $ +1,1096671709992414.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,059548+%2,76
30 Gün$ +0,9175109040+%41,33
60 Gün$ +0,7956657600+%35,84
90 Gün$ +1,1096671709992414+%99,94

BIM (BIM) Fiyat Analizi

En güncel BIM fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 2,16
$ 2,16$ 2,16

$ 2,22
$ 2,22$ 2,22

$ 2,46
$ 2,46$ 2,46

+%0,20

+%2,76

-%8,89

BIM (BIM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 66,48M
$ 66,48M$ 66,48M

--
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30,00M
30,00M 30,00M

BIM (BIM) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

BIM (BIM) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

BIM (BIM) Token Ekonomisi

BIM (BIM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BIM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BIM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BIM / VND
58.419,3
1 BIM / AUD
A$3,4188
1 BIM / GBP
1,665
1 BIM / EUR
1,9092
1 BIM / USD
$2,22
1 BIM / MYR
RM9,3906
1 BIM / TRY
90,2874
1 BIM / JPY
¥326,34
1 BIM / ARS
ARS$3.028,635
1 BIM / RUB
177,3114
1 BIM / INR
194,7162
1 BIM / IDR
Rp36.393,4368
1 BIM / KRW
3.074,7888
1 BIM / PHP
127,095
1 BIM / EGP
￡E.107,4924
1 BIM / BRL
R$12,432
1 BIM / CAD
C$3,0414
1 BIM / BDT
267,9984
1 BIM / NGN
3.368,739
1 BIM / UAH
91,575
1 BIM / VES
Bs273,06
1 BIM / CLP
$2.133,42
1 BIM / PKR
Rs621,6666
1 BIM / KZT
1.189,698
1 BIM / THB
฿72,0612
1 BIM / TWD
NT$66,3336
1 BIM / AED
د.إ8,1474
1 BIM / CHF
Fr1,776
1 BIM / HKD
HK$17,4048
1 BIM / MAD
.د.م20,0466
1 BIM / MXN
$41,8248
1 BIM / PLN
8,214
1 BIM / RON
лв9,7236
1 BIM / SEK
kr21,4896
1 BIM / BGN
лв3,7518
1 BIM / HUF
Ft764,7234
1 BIM / CZK
47,1972
1 BIM / KWD
د.ك0,6771
1 BIM / ILS
7,548