Bird Dog on Base (BIRDDOG) Nedir?

$BIRDDOG is one of the legendary characters from Matt Furie’s Boys’ club comic. Now he is “BASED” on the BASE blockchain as a Fan tribute meme coin. He is ready to join forces with his friends PEPE, BRETT, ANDY and LANDWOLF.

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Bird Dog on Base (BIRDDOG) Kaynağı Resmi Websitesi

Bird Dog on Base (BIRDDOG) Token Ekonomisi

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