BIRDSPING (PING) Nedir?

BirdsPing is a Klaytn-based meme token that satirizes issues happening in the current era and phenomena in the community. In the Mint Club, use Klaytn Coin as the base asset for the bonding curve pool to create a Birdsping token. The issued birdsping token is guaranteed by klaytn coin, the underlying asset of the bonding curve pool, and the birdsping token will be burn upon withdrawal of the underlying asset.

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BIRDSPING (PING) Kaynağı Resmi Websitesi

BIRDSPING (PING) Token Ekonomisi

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