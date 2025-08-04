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Bismuth Fiyatı (BIS)

Listelenmedi

Bismuth (BIS) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00932472
$0,00932472$0,00932472
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Bismuth (BIS) Fiyatı

Bismuth (BIS), şu anda 0,00932472 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 352,79K USD piyasa değerine sahiptir. BIS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Bismuth Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Bismuth 24 saatlik fiyat değişimi
37,87M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Bismuth (BIS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bismuth / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bismuth / USD fiyat değişimi, $ +0,0016077113.
Son 60 gün içerisinde, Bismuth / USD fiyat değişimi, $ +0,0003979538.
Son 90 gün içerisinde, Bismuth / USD fiyat değişimi, $ +0,000221252661128034.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0016077113+%17,24
60 Gün$ +0,0003979538+%4,27
90 Gün$ +0,000221252661128034+%2,43

Bismuth (BIS) Fiyat Analizi

En güncel Bismuth fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 8,94
$ 8,94$ 8,94

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Bismuth (BIS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 352,79K
$ 352,79K$ 352,79K

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37,87M
37,87M 37,87M

Bismuth (BIS) Nedir?

Bismuth, a digital distributed self-regulating database system whose primary application is currency, and its first application is mining. It comes with a set of DAPPs out-of-the-box. Bismuth is not based on the code of BTC or any of its derivates, it is only inspired by some ideas laid down by Satoshi Nakamoto (BitCoin), Sunny King (Peercoin), NXT and ETH developers. Bismuth does not draw any code from other repositories, instead, it reformulates the cryptocurrency code in its own terms to be easily readable, compatible across all platforms, integrated into business solutions with utmost ease and most importantly open for development to a wide public through its simplicity while minimizing the security risk for custom code implementations. Bismuth is a decentralized transaction platform focused on modularity and open source approach. It comes with default decentralized applications and tools out of the box, not only to be used by everyone but also to be hosted by anyone. These applications are supplied as interpretation engines, which prevents blockchain bloat. Inspired by Satoshi’s whitepaper, Bismuth also offers optional hyperblocks as a pruning mechanism, a system which greatly reduces disk space usage and increases execution speed.

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Bismuth (BIS) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Bismuth (BIS) Token Ekonomisi

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BIS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BIS / VND
245,3800068
1 BIS / AUD
A$0,0143600688
1 BIS / GBP
0,00699354
1 BIS / EUR
0,0080192592
1 BIS / USD
$0,00932472
1 BIS / MYR
RM0,0394435656
1 BIS / TRY
0,3792363624
1 BIS / JPY
¥1,37073384
1 BIS / ARS
ARS$12,72124926
1 BIS / RUB
0,7444856448
1 BIS / INR
0,817311708
1 BIS / IDR
Rp152,8642378368
1 BIS / KRW
12,8793965112
1 BIS / PHP
0,53384022
1 BIS / EGP
￡E.0,4515029424
1 BIS / BRL
R$0,05128596
1 BIS / CAD
C$0,0127748664
1 BIS / BDT
1,1355644016
1 BIS / NGN
14,2145099208
1 BIS / UAH
0,3890273184
1 BIS / VES
Bs1,14694056
1 BIS / CLP
$8,9983548
1 BIS / PKR
Rs2,6429986368
1 BIS / KZT
5,034882564
1 BIS / THB
฿0,3018411864
1 BIS / TWD
NT$0,277876656
1 BIS / AED
د.إ0,0342217224
1 BIS / CHF
Fr0,007459776
1 BIS / HKD
HK$0,0731058048
1 BIS / MAD
.د.م0,0844819632
1 BIS / MXN
$0,1750249944
1 BIS / PLN
0,0343149696
1 BIS / RON
лв0,0407490264
1 BIS / SEK
kr0,0898903008
1 BIS / BGN
лв0,0156655296
1 BIS / HUF
Ft3,2054657472
1 BIS / CZK
0,1977773112
1 BIS / KWD
د.ك0,0028440396
1 BIS / ILS
0,031704048