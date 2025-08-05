BitCat (BTCAT) Nedir?

The first ever cat to appear on any Blockchain was on the 28/9/2014, over 10 years ago. This cat made using ACSII art and left as a message by the person who mined Block ID 322,917. You can view this using https://messagesfromthemines.brangerbriz.com and navigating to 592/11288 in the archive The creator of this cat is Satoshi and the cat really wants to know who his owner is. . /\_/\ ___/ o o \ /~___ m)

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BitCat (BTCAT) Kaynağı Resmi Websitesi

BitCat (BTCAT) Token Ekonomisi

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