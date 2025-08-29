BCHEM Hakkında Daha Fazla Bilgi

Bitchemical Token Fiyatı (BCHEM)

1 BCHEM / USD Canlı Fiyatı:

-%1,601D
Bitchemical Token (BCHEM) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-29 11:18:39 (UTC+8)

Bitchemical Token (BCHEM) Fiyat Bilgileri (USD)

+%0,08

-%1,69

-%66,74

-%66,74

Bitchemical Token (BCHEM) canlı fiyatı $0,00000313. BCHEM, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000248 ve en yüksek $ 0,00000373 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BCHEM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01373022, en düşük fiyatı ise $ 0,00000248 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BCHEM son bir saatte +%0,08 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,69 ve son 7 günde -%66,74 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bitchemical Token (BCHEM) Piyasa Bilgileri

Şu anki Bitchemical Token piyasa değeri $ 3,13K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BCHEM arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,13K.

Bitchemical Token (BCHEM) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Bitchemical Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bitchemical Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0000018510.
Son 60 gün içerisinde, Bitchemical Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0000025729.
Son 90 gün içerisinde, Bitchemical Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0004908147184591399.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%1,69
30 Gün$ -0,0000018510-%59,13
60 Gün$ -0,0000025729-%82,20
90 Gün$ -0,0004908147184591399-%99,36

Bitchemical Token (BCHEM) Nedir?

MEET THE FUTURE OF CHEMISTRY Transform chemistry research with AI, digital technology and automation. Drive innovation in the chemical industries. Bitchemical Artificial Intelligence As Bitchemical Technologies, we have combined blockchain applications with the chemical industry since our establishment in 2020. As of 2023, we started our work to offer artificial intelligence applications, the technology of the future, to the service of the chemical industry. The Bitchemical Token was created by Bitchemical LAB & AI in order to financially support, develop research and development and innovation studies and to provide high-value earnings to its investors.

Bitchemical Token (BCHEM) Kaynağı

Bitchemical Token Fiyat Tahmini (USD)

Bitchemical Token (BCHEM) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Bitchemical Token (BCHEM) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Bitchemical Token için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Bitchemical Token fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BCHEM Varlığından Yerel Para Birimlerine

Bitchemical Token (BCHEM) Token Ekonomisi

Bitchemical Token (BCHEM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BCHEM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Bitchemical Token (BCHEM) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Bitchemical Token (BCHEM) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BCHEM fiyatı, 0,00000313 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BCHEM / USD güncel fiyatı nedir?
BCHEM / USD güncel fiyatı $ 0,00000313. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Bitchemical Token varlığının piyasa değeri nedir?
BCHEM piyasa değeri $ 3,13K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BCHEM arzı nedir?
Dolaşımdaki BCHEM arzı, 1,00B USD.
BCHEM için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BCHEM, ATH fiyatı olan 0,01373022 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BCHEM fiyatı (ATL) nedir?
BCHEM, ATL fiyatı olan 0,00000248 USD değerine düştü.
BCHEM işlem hacmi nedir?
BCHEM için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BCHEM bu yıl daha da yükselir mi?
BCHEM piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BCHEM fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-29 11:18:39 (UTC+8)

Bitchemical Token (BCHEM) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.