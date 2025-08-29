Bitchemical Token (BCHEM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000248 $ 0,00000248 $ 0,00000248 24 sa Düşük $ 0,00000373 $ 0,00000373 $ 0,00000373 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00000248$ 0,00000248 $ 0,00000248 24 sa Yüksek $ 0,00000373$ 0,00000373 $ 0,00000373 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01373022$ 0,01373022 $ 0,01373022 En Düşük Fiyat $ 0,00000248$ 0,00000248 $ 0,00000248 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,08 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,69 Fiyat Değişimi (7 G) -%66,74 Fiyat Değişimi (7 G) -%66,74

Bitchemical Token (BCHEM) canlı fiyatı $0,00000313. BCHEM, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000248 ve en yüksek $ 0,00000373 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BCHEM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01373022, en düşük fiyatı ise $ 0,00000248 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BCHEM son bir saatte +%0,08 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,69 ve son 7 günde -%66,74 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bitchemical Token (BCHEM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,13K$ 3,13K $ 3,13K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,13K$ 3,13K $ 3,13K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Bitchemical Token piyasa değeri $ 3,13K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BCHEM arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,13K.