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BITCOIN Act Fiyatı (BTCACT)

Listelenmedi

BITCOIN Act (BTCACT) Canlı Fiyat Grafiği

$0.00699044
$0.00699044$0.00699044
+2.30%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü BITCOIN Act (BTCACT) Fiyatı

BITCOIN Act (BTCACT), şu anda 0.00699044 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 69.90K USD piyasa değerine sahiptir. BTCACT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

BITCOIN Act Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+2.33%
BITCOIN Act 24 saatlik fiyat değişimi
10.00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında BITCOIN Act (BTCACT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, BITCOIN Act / USD fiyat değişimi, $ +0.00015933.
Son 30 gün içerisinde, BITCOIN Act / USD fiyat değişimi, $ +0.0017021336.
Son 60 gün içerisinde, BITCOIN Act / USD fiyat değişimi, $ +0.0001321479.
Son 90 gün içerisinde, BITCOIN Act / USD fiyat değişimi, $ -0.00334476172963519.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00015933+2.33%
30 Gün$ +0.0017021336+24.35%
60 Gün$ +0.0001321479+1.89%
90 Gün$ -0.00334476172963519-32.36%

BITCOIN Act (BTCACT) Fiyat Analizi

En güncel BITCOIN Act fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.00683111
$ 0.00683111$ 0.00683111

$ 0.00701453
$ 0.00701453$ 0.00701453

$ 0.486692
$ 0.486692$ 0.486692

--

+2.33%

+7.99%

BITCOIN Act (BTCACT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 69.90K
$ 69.90K$ 69.90K

--
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10.00M
10.00M 10.00M

BITCOIN Act (BTCACT) Nedir?

The Bitcoin Act will allow the US govt to buy 1m #Bitcoin over 5 years. Max-Bidding! $BTCACT Let’s put America on sound financial footing and pass the Bitcoin Act. We can pass the Bitcoin Act in the first 100 days of Trump Administration” - Senator Lummis Senator Lummis’ #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin’s role in national strategy and financial innovation.

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BITCOIN Act (BTCACT) Kaynağı

Resmi Websitesi

BITCOIN Act (BTCACT) Token Ekonomisi

BITCOIN Act (BTCACT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BTCACT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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BTCACT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BTCACT / VND
183.9534286
1 BTCACT / AUD
A$0.0107652776
1 BTCACT / GBP
0.00524283
1 BTCACT / EUR
0.0060117784
1 BTCACT / USD
$0.00699044
1 BTCACT / MYR
RM0.0295695612
1 BTCACT / TRY
0.284161386
1 BTCACT / JPY
¥1.02759468
1 BTCACT / ARS
ARS$9.53670777
1 BTCACT / RUB
0.5579769208
1 BTCACT / INR
0.6146693892
1 BTCACT / IDR
Rp114.5973587136
1 BTCACT / KRW
9.6820390176
1 BTCACT / PHP
0.4006920208
1 BTCACT / EGP
￡E.0.338686818
1 BTCACT / BRL
R$0.0385173244
1 BTCACT / CAD
C$0.0095769028
1 BTCACT / BDT
0.8512957832
1 BTCACT / NGN
10.6561568316
1 BTCACT / UAH
0.2916411568
1 BTCACT / VES
Bs0.873805
1 BTCACT / CLP
$6.75276504
1 BTCACT / PKR
Rs1.98703257
1 BTCACT / KZT
3.774488078
1 BTCACT / THB
฿0.2263504472
1 BTCACT / TWD
NT$0.2089442516
1 BTCACT / AED
د.إ0.0256549148
1 BTCACT / CHF
Fr0.005592352
1 BTCACT / HKD
HK$0.0548050496
1 BTCACT / MAD
.د.م0.0634032908
1 BTCACT / MXN
$0.1319096028
1 BTCACT / PLN
0.0257947236
1 BTCACT / RON
лв0.0306181272
1 BTCACT / SEK
kr0.0675276504
1 BTCACT / BGN
лв0.0118138436
1 BTCACT / HUF
Ft2.4129600792
1 BTCACT / CZK
0.1484769456
1 BTCACT / KWD
د.ك0.0021320842
1 BTCACT / ILS
0.0238374004