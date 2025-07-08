Bitcoin Bull (BTCBULL) Nedir?

BTC Bull ($BTCBULL) is a meme-powered Ethereum-based token designed to help users benefit from Bitcoin’s price growth without owning Bitcoin directly. Holders earn real Bitcoin ($BTC) airdrops when BTC hits key price milestones ($150K, $200K, $250K), plus benefit from deflationary token burns as BTC rises. The project combines meme culture with real Bitcoin-linked utility, offering an accessible, community-driven way to participate in Bitcoin’s rise.

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Bitcoin Bull (BTCBULL) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Bitcoin Bull (BTCBULL) Token Ekonomisi

Bitcoin Bull (BTCBULL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BTCBULL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!