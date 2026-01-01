Bugünkü BITCOIN CASH ON BASE Fiyatı

Bugünkü BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) fiyatı $ 0,00985303 olup, son 24 saatte % 0,28 değişim gösterdi. Mevcut BCHB / USD dönüşüm oranı BCHB başına $ 0,00985303 şeklindedir.

BITCOIN CASH ON BASE, şu anda piyasa değeri açısından $ 156.735 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 15,91M BCHB şeklindedir. Son 24 saat içinde BCHB, $ 0,00970276 (en düşük) ile $ 0,01019352 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04203677 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00609265 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BCHB, son bir saatte +%0,32 ve son 7 günde +%7,36 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 156,74K$ 156,74K $ 156,74K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 156,74K$ 156,74K $ 156,74K Dolaşım Arzı 15,91M 15,91M 15,91M Toplam Arz 15.907.306,364911238 15.907.306,364911238 15.907.306,364911238

Şu anki BITCOIN CASH ON BASE piyasa değeri $ 156,74K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BCHB arzı 15,91M olup, toplam arzı 15907306.364911238. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 156,74K.