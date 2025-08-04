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Bitcoin Plus Fiyatı (XBC)

Listelenmedi

Bitcoin Plus (XBC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,991644
$0,991644$0,991644
-%4,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Bitcoin Plus (XBC) Fiyatı

Bitcoin Plus (XBC), şu anda 0,991644 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 264,77K USD piyasa değerine sahiptir. XBC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Bitcoin Plus Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%4,29
Bitcoin Plus 24 saatlik fiyat değişimi
267,00K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Bitcoin Plus (XBC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bitcoin Plus / USD fiyat değişimi, $ -0,0445444076374967.
Son 30 gün içerisinde, Bitcoin Plus / USD fiyat değişimi, $ -0,2872182806.
Son 60 gün içerisinde, Bitcoin Plus / USD fiyat değişimi, $ -0,3283057606.
Son 90 gün içerisinde, Bitcoin Plus / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0445444076374967-%4,29
30 Gün$ -0,2872182806-%28,96
60 Gün$ -0,3283057606-%33,10
90 Gün$ 0--

Bitcoin Plus (XBC) Fiyat Analizi

En güncel Bitcoin Plus fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,990706
$ 0,990706$ 0,990706

$ 1,036
$ 1,036$ 1,036

$ 195,51
$ 195,51$ 195,51

--

-%4,29

-%31,19

Bitcoin Plus (XBC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 264,77K
$ 264,77K$ 264,77K

--
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267,00K
267,00K 267,00K

Bitcoin Plus (XBC) Nedir?

Secure, fast, reliable coin with native Tor and onboard P2P messaging system.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Bitcoin Plus (XBC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Bitcoin Plus (XBC) Token Ekonomisi

Bitcoin Plus (XBC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XBC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

XBC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XBC / VND
26.095,11186
1 XBC / AUD
A$1,52713176
1 XBC / GBP
0,743733
1 XBC / EUR
0,85281384
1 XBC / USD
$0,991644
1 XBC / MYR
RM4,19465412
1 XBC / TRY
40,33016148
1 XBC / JPY
¥145,771668
1 XBC / ARS
ARS$1.352,850327
1 XBC / RUB
79,17285696
1 XBC / INR
86,9175966
1 XBC / IDR
Rp16.256,45641536
1 XBC / KRW
1.369,66860924
1 XBC / PHP
56,771619
1 XBC / EGP
￡E.48,01540248
1 XBC / BRL
R$5,454042
1 XBC / CAD
C$1,35855228
1 XBC / BDT
120,76240632
1 XBC / NGN
1.511,65219716
1 XBC / UAH
41,37138768
1 XBC / VES
Bs121,972212
1 XBC / CLP
$956,93646
1 XBC / PKR
Rs281,07157536
1 XBC / KZT
535,4381778
1 XBC / THB
฿32,09951628
1 XBC / TWD
NT$29,5509912
1 XBC / AED
د.إ3,63933348
1 XBC / CHF
Fr0,7933152
1 XBC / HKD
HK$7,77448896
1 XBC / MAD
.د.م8,98429464
1 XBC / MXN
$18,61315788
1 XBC / PLN
3,64924992
1 XBC / RON
лв4,33348428
1 XBC / SEK
kr9,55944816
1 XBC / BGN
лв1,66596192
1 XBC / HUF
Ft340,88754144
1 XBC / CZK
21,03276924
1 XBC / KWD
د.ك0,30245142
1 XBC / ILS
3,3715896