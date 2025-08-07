Bitcoin TRC20 (BTCT) Nedir?

BTCT is a TRC20 token that is 100% backed by Bitcoin (BTC). The reserve addresses are published for anyone to audit. Bitcoin uses peer-to-peer technology to operate with no central authority or banks; managing transactions and the issuing of bitcoins is carried out collectively by the network. Bitcoin is open-source; its design is public, nobody owns or controls Bitcoin and everyone can take part. Through many of its unique properties, Bitcoin allows exciting uses that could not be covered by any previous payment system.

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Bitcoin TRC20 (BTCT) Kaynağı Resmi Websitesi

Bitcoin TRC20 (BTCT) Token Ekonomisi

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