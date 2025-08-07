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Bitcoin TRC20 Fiyatı (BTCT)

Listelenmedi

Bitcoin TRC20 (BTCT) Canlı Fiyat Grafiği

$116.061
$116.061$116.061
+%3,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Bitcoin TRC20 (BTCT) Fiyatı

Bitcoin TRC20 (BTCT), şu anda 116.061 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BTCT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Bitcoin TRC20 Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,06
Bitcoin TRC20 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Bitcoin TRC20 (BTCT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bitcoin TRC20 / USD fiyat değişimi, $ +3.450,55.
Son 30 gün içerisinde, Bitcoin TRC20 / USD fiyat değişimi, $ +9.021,3751056000.
Son 60 gün içerisinde, Bitcoin TRC20 / USD fiyat değişimi, $ +11.654,7643773000.
Son 90 gün içerisinde, Bitcoin TRC20 / USD fiyat değişimi, $ +14.928,09124921373.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +3.450,55+%3,06
30 Gün$ +9.021,3751056000+%7,77
60 Gün$ +11.654,7643773000+%10,04
90 Gün$ +14.928,09124921373+%14,76

Bitcoin TRC20 (BTCT) Fiyat Analizi

En güncel Bitcoin TRC20 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 112.376
$ 112.376$ 112.376

$ 116.110
$ 116.110$ 116.110

$ 203.879
$ 203.879$ 203.879

-%0,04

+%3,06

-%1,17

Bitcoin TRC20 (BTCT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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Bitcoin TRC20 (BTCT) Nedir?

BTCT is a TRC20 token that is 100% backed by Bitcoin (BTC). The reserve addresses are published for anyone to audit. Bitcoin uses peer-to-peer technology to operate with no central authority or banks; managing transactions and the issuing of bitcoins is carried out collectively by the network. Bitcoin is open-source; its design is public, nobody owns or controls Bitcoin and everyone can take part. Through many of its unique properties, Bitcoin allows exciting uses that could not be covered by any previous payment system.

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Bitcoin TRC20 (BTCT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Bitcoin TRC20 (BTCT) Token Ekonomisi

Bitcoin TRC20 (BTCT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BTCT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BTCT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BTCT / VND
3.054.145.215
1 BTCT / AUD
A$177.573,33
1 BTCT / GBP
85.885,14
1 BTCT / EUR
98.651,85
1 BTCT / USD
$116.061
1 BTCT / MYR
RM489.777,42
1 BTCT / TRY
4.717.879,65
1 BTCT / JPY
¥17.060.967
1 BTCT / ARS
ARS$154.541.024,55
1 BTCT / RUB
9.284.880
1 BTCT / INR
10.180.870,92
1 BTCT / IDR
Rp1.902.639.039,84
1 BTCT / KRW
160.749.127,44
1 BTCT / PHP
6.650.295,3
1 BTCT / EGP
￡E.5.621.994,84
1 BTCT / BRL
R$634.853,67
1 BTCT / CAD
C$159.003,57
1 BTCT / BDT
14.123.463,09
1 BTCT / NGN
177.463.072,05
1 BTCT / UAH
4.828.137,6
1 BTCT / VES
Bs14.623.686
1 BTCT / CLP
$113.275.536
1 BTCT / PKR
Rs32.794.196,16
1 BTCT / KZT
62.364.217,74
1 BTCT / THB
฿3.753.412,74
1 BTCT / TWD
NT$3.472.545,12
1 BTCT / AED
د.إ425.943,87
1 BTCT / CHF
Fr92.848,8
1 BTCT / HKD
HK$909.918,24
1 BTCT / MAD
.د.م1.053.833,88
1 BTCT / MXN
$2.162.216,43
1 BTCT / PLN
425.943,87
1 BTCT / RON
лв506.025,96
1 BTCT / SEK
kr1.115.346,21
1 BTCT / BGN
лв194.982,48
1 BTCT / HUF
Ft39.678.934,68
1 BTCT / CZK
2.447.726,49
1 BTCT / KWD
د.ك35.398,605
1 BTCT / ILS
396.928,62