BitcoinZK (ZYRA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,114815 $ 0,114815 $ 0,114815 24 sa Düşük $ 0,121902 $ 0,121902 $ 0,121902 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,114815$ 0,114815 $ 0,114815 24 sa Yüksek $ 0,121902$ 0,121902 $ 0,121902 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,136378$ 0,136378 $ 0,136378 En Düşük Fiyat $ 0,104254$ 0,104254 $ 0,104254 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,66 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,13 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

BitcoinZK (ZYRA) canlı fiyatı $0,118174. ZYRA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,114815 ve en yüksek $ 0,121902 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ZYRA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,136378, en düşük fiyatı ise $ 0,104254 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ZYRA son bir saatte -%0,66 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,13 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BitcoinZK (ZYRA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 29,49M$ 29,49M $ 29,49M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 117,96M$ 117,96M $ 117,96M Dolaşım Arzı 250,00M 250,00M 250,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki BitcoinZK piyasa değeri $ 29,49M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZYRA arzı 250,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 117,96M.