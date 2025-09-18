ZYRA Hakkında Daha Fazla Bilgi

BitcoinZK Fiyatı (ZYRA)

1 ZYRA / USD Canlı Fiyatı:

$0,118463
$0,118463$0,118463
%0,001D
BitcoinZK (ZYRA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-18 23:55:42 (UTC+8)

BitcoinZK (ZYRA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

-%0,66

-%0,13

--

--

BitcoinZK (ZYRA) canlı fiyatı $0,118174. ZYRA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,114815 ve en yüksek $ 0,121902 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ZYRA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,136378, en düşük fiyatı ise $ 0,104254 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ZYRA son bir saatte -%0,66 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,13 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BitcoinZK (ZYRA) Piyasa Bilgileri

--
----

Şu anki BitcoinZK piyasa değeri $ 29,49M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZYRA arzı 250,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 117,96M.

BitcoinZK (ZYRA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, BitcoinZK / USD fiyat değişimi, $ -0,0001650828685819.
Son 30 gün içerisinde, BitcoinZK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BitcoinZK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BitcoinZK / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0001650828685819-%0,13
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

BitcoinZK (ZYRA) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

BitcoinZK (ZYRA) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

BitcoinZK Fiyat Tahmini (USD)

BitcoinZK (ZYRA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? BitcoinZK (ZYRA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak BitcoinZK için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

BitcoinZK fiyat tahminini hemen kontrol edin!

ZYRA Varlığından Yerel Para Birimlerine

BitcoinZK (ZYRA) Token Ekonomisi

BitcoinZK (ZYRA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZYRA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: BitcoinZK (ZYRA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü BitcoinZK (ZYRA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ZYRA fiyatı, 0,118174 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ZYRA / USD güncel fiyatı nedir?
ZYRA / USD güncel fiyatı $ 0,118174. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
BitcoinZK varlığının piyasa değeri nedir?
ZYRA piyasa değeri $ 29,49M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ZYRA arzı nedir?
Dolaşımdaki ZYRA arzı, 250,00M USD.
ZYRA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ZYRA, ATH fiyatı olan 0,136378 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ZYRA fiyatı (ATL) nedir?
ZYRA, ATL fiyatı olan 0,104254 USD değerine düştü.
ZYRA işlem hacmi nedir?
ZYRA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
ZYRA bu yıl daha da yükselir mi?
ZYRA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ZYRA fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-18 23:55:42 (UTC+8)

