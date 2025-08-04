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BitMind Fiyatı (SN34)

Listelenmedi

BitMind (SN34) Canlı Fiyat Grafiği

$7,36
$7,36$7,36
+%2,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü BitMind (SN34) Fiyatı

BitMind (SN34), şu anda 7,36 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 13,93M USD piyasa değerine sahiptir. SN34 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

BitMind Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,83
BitMind 24 saatlik fiyat değişimi
1,89M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında BitMind (SN34) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, BitMind / USD fiyat değişimi, $ +0,202591.
Son 30 gün içerisinde, BitMind / USD fiyat değişimi, $ -1,0838888000.
Son 60 gün içerisinde, BitMind / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BitMind / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,202591+%2,83
30 Gün$ -1,0838888000-%14,72
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

BitMind (SN34) Fiyat Analizi

En güncel BitMind fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 7,14
$ 7,14$ 7,14

$ 7,41
$ 7,41$ 7,41

$ 11,75
$ 11,75$ 11,75

-%0,29

+%2,83

-%20,04

BitMind (SN34) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 13,93M
$ 13,93M$ 13,93M

--
----

1,89M
1,89M 1,89M

BitMind (SN34) Nedir?

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BitMind (SN34) Kaynağı

Resmi Websitesi

BitMind (SN34) Token Ekonomisi

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SN34 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SN34 / VND
193.678,4
1 SN34 / AUD
A$11,3344
1 SN34 / GBP
5,52
1 SN34 / EUR
6,3296
1 SN34 / USD
$7,36
1 SN34 / MYR
RM31,1328
1 SN34 / TRY
299,3312
1 SN34 / JPY
¥1.081,92
1 SN34 / ARS
ARS$10.040,88
1 SN34 / RUB
587,8432
1 SN34 / INR
645,5456
1 SN34 / IDR
Rp120.655,7184
1 SN34 / KRW
10.193,8944
1 SN34 / PHP
421,36
1 SN34 / EGP
￡E.356,3712
1 SN34 / BRL
R$41,216
1 SN34 / CAD
C$10,0832
1 SN34 / BDT
888,4992
1 SN34 / NGN
11.168,432
1 SN34 / UAH
303,6
1 SN34 / VES
Bs905,28
1 SN34 / CLP
$7.072,96
1 SN34 / PKR
Rs2.061,0208
1 SN34 / KZT
3.944,224
1 SN34 / THB
฿238,9056
1 SN34 / TWD
NT$219,9168
1 SN34 / AED
د.إ27,0112
1 SN34 / CHF
Fr5,888
1 SN34 / HKD
HK$57,7024
1 SN34 / MAD
.د.م66,4608
1 SN34 / MXN
$138,6624
1 SN34 / PLN
27,232
1 SN34 / RON
лв32,2368
1 SN34 / SEK
kr71,2448
1 SN34 / BGN
лв12,4384
1 SN34 / HUF
Ft2.535,2992
1 SN34 / CZK
156,4736
1 SN34 / KWD
د.ك2,2448
1 SN34 / ILS
25,024