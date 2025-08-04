BitSong (BTSG) Nedir?

BitSong is a distributed (open source) blockchain music ecosystem born in December 2017, to create a decentralized and trustless hub that interconnects the various market players. Our mission is to decentralize the music sector by simplifying the bureaucracy as much as possible in order to offer artists a meritocratic, transparent, fast and intermediary-free earning model and users a new way to listen to music and earn money. BitSong is not a streaming platform but a real decentralized ecosystem of services and an active community of artists, music providers and fans (listeners) that aims to become the only point of reference within the digital music market.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

BitSong (BTSG) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

BitSong (BTSG) Token Ekonomisi

BitSong (BTSG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BTSG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!