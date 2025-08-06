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Bitz Fiyatı (BITZ)

Listelenmedi

Bitz (BITZ) Canlı Fiyat Grafiği

$2,25
$2,25$2,25
-%2,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Bitz (BITZ) Fiyatı

Bitz (BITZ), şu anda 2,25 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BITZ / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Bitz Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%2,42
Bitz 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Bitz (BITZ) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bitz / USD fiyat değişimi, $ -0,055971588127381.
Son 30 gün içerisinde, Bitz / USD fiyat değişimi, $ -1,9245057750.
Son 60 gün içerisinde, Bitz / USD fiyat değişimi, $ -2,1183135750.
Son 90 gün içerisinde, Bitz / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,055971588127381-%2,42
30 Gün$ -1,9245057750-%85,53
60 Gün$ -2,1183135750-%94,14
90 Gün$ 0--

Bitz (BITZ) Fiyat Analizi

En güncel Bitz fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 2,17
$ 2,17$ 2,17

$ 2,3
$ 2,3$ 2,3

$ 97,96
$ 97,96$ 97,96

+%0,47

-%2,42

-%36,98

Bitz (BITZ) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00 0,00

Bitz (BITZ) Nedir?

The ePOW commodity token of Eclipse. Bitz is a Proof-of-Work token with 0% pre-mined. It was launched on Eclipse on April 11 2025. Anyone can mine BITZ on their own electronic devices. In addition, users can provide liquidity for it on DEXs or stake the token. To date, the token has over 21,000 holders and has a thriving community build around it. For users who would like to mine it through a web interface, they can do so here https://powpow.app/.

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Bitz (BITZ) Kaynağı

Resmi Websitesi

Bitz (BITZ) Token Ekonomisi

Bitz (BITZ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BITZ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BITZ Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BITZ / VND
59.208,75
1 BITZ / AUD
A$3,465
1 BITZ / GBP
1,6875
1 BITZ / EUR
1,935
1 BITZ / USD
$2,25
1 BITZ / MYR
RM9,5175
1 BITZ / TRY
91,5075
1 BITZ / JPY
¥330,75
1 BITZ / ARS
ARS$3.012,03
1 BITZ / RUB
180,315
1 BITZ / INR
197,2125
1 BITZ / IDR
Rp36.885,24
1 BITZ / KRW
3.129,345
1 BITZ / PHP
129,33
1 BITZ / EGP
￡E.108,99
1 BITZ / BRL
R$12,375
1 BITZ / CAD
C$3,0825
1 BITZ / BDT
274,3875
1 BITZ / NGN
3.440,3625
1 BITZ / UAH
93,825
1 BITZ / VES
Bs283,5
1 BITZ / CLP
$2.173,5
1 BITZ / PKR
Rs637,38
1 BITZ / KZT
1.210,32
1 BITZ / THB
฿72,855
1 BITZ / TWD
NT$67,41
1 BITZ / AED
د.إ8,2575
1 BITZ / CHF
Fr1,8
1 BITZ / HKD
HK$17,64
1 BITZ / MAD
.د.م20,475
1 BITZ / MXN
$42,0975
1 BITZ / PLN
8,3025
1 BITZ / RON
лв9,855
1 BITZ / SEK
kr21,7575
1 BITZ / BGN
лв3,78
1 BITZ / HUF
Ft774,2475
1 BITZ / CZK
47,7675
1 BITZ / KWD
د.ك0,68625
1 BITZ / ILS
7,7625