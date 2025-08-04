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Black Phoenix Fiyatı (BPX)

Listelenmedi

Black Phoenix (BPX) Canlı Fiyat Grafiği

$0,005165
$0,005165$0,005165
+%1,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Black Phoenix (BPX) Fiyatı

Black Phoenix (BPX), şu anda 0,005165 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 7,95M USD piyasa değerine sahiptir. BPX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Black Phoenix Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,14
Black Phoenix 24 saatlik fiyat değişimi
1,54B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Black Phoenix (BPX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Black Phoenix / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Black Phoenix / USD fiyat değişimi, $ +0,0008036497.
Son 60 gün içerisinde, Black Phoenix / USD fiyat değişimi, $ +0,6985031998.
Son 90 gün içerisinde, Black Phoenix / USD fiyat değişimi, $ -0,0018997031770890755.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%1,14
30 Gün$ +0,0008036497+%15,56
60 Gün$ +0,6985031998+%13.523,78
90 Gün$ -0,0018997031770890755-%26,89

Black Phoenix (BPX) Fiyat Analizi

En güncel Black Phoenix fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00509351
$ 0,00509351$ 0,00509351

$ 0,0051794
$ 0,0051794$ 0,0051794

$ 3,37
$ 3,37$ 3,37

-%0,09

+%1,14

-%11,81

Black Phoenix (BPX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 7,95M
$ 7,95M$ 7,95M

--
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1,54B
1,54B 1,54B

Black Phoenix (BPX) Nedir?

Black Phoenix is a cryptocurrency with bright future ahead ,that bring benefits more and more for its holders and wants to make you a major investor in digital currency market.

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Black Phoenix (BPX) Kaynağı

Resmi Websitesi

Black Phoenix (BPX) Token Ekonomisi

Black Phoenix (BPX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BPX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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BPX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BPX / VND
135,916975
1 BPX / AUD
A$0,0079541
1 BPX / GBP
0,00387375
1 BPX / EUR
0,0044419
1 BPX / USD
$0,005165
1 BPX / MYR
RM0,02184795
1 BPX / TRY
0,21006055
1 BPX / JPY
¥0,759255
1 BPX / ARS
ARS$7,04635125
1 BPX / RUB
0,41252855
1 BPX / INR
0,45302215
1 BPX / IDR
Rp84,6721176
1 BPX / KRW
7,1537316
1 BPX / PHP
0,29569625
1 BPX / EGP
￡E.0,2500893
1 BPX / BRL
R$0,028924
1 BPX / CAD
C$0,00707605
1 BPX / BDT
0,6235188
1 BPX / NGN
7,83762925
1 BPX / UAH
0,21305625
1 BPX / VES
Bs0,635295
1 BPX / CLP
$4,963565
1 BPX / PKR
Rs1,44635495
1 BPX / KZT
2,7679235
1 BPX / THB
฿0,1676559
1 BPX / TWD
NT$0,1543302
1 BPX / AED
د.إ0,01895555
1 BPX / CHF
Fr0,004132
1 BPX / HKD
HK$0,0404936
1 BPX / MAD
.د.م0,04663995
1 BPX / MXN
$0,0973086
1 BPX / PLN
0,0191105
1 BPX / RON
лв0,0226227
1 BPX / SEK
kr0,0499972
1 BPX / BGN
лв0,00872885
1 BPX / HUF
Ft1,77918755
1 BPX / CZK
0,1098079
1 BPX / KWD
د.ك0,001575325
1 BPX / ILS
0,017561