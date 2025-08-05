BladeSwap (BLADE) Nedir?

$BLADE is a utility and reward token of BladeSwap on the Blast L2 mainnet. $BLADE can always be locked or traded for BladeSwap's governance token, $veBLADE, at a minimum ratio of 1:1. Holders of $veBLADE can vote on liquidity pools, decide on the distribution of $BLADE emissions and get a share of the protocol revenue.

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BladeSwap (BLADE) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

BladeSwap (BLADE) Token Ekonomisi

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