Bugünkü blarp Fiyatı

Bugünkü blarp (BLARP) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 6.86 değişim gösterdi. Mevcut BLARP / USD dönüşüm oranı BLARP başına $ 0 şeklindedir.

blarp, şu anda piyasa değeri açısından $ 14,733.31 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 70.00B BLARP şeklindedir. Son 24 saat içinde BLARP, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BLARP, son bir saatte -0.05% ve son 7 günde -3.07% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

blarp (BLARP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21.05K$ 21.05K $ 21.05K Dolaşım Arzı 70.00B 70.00B 70.00B Toplam Arz 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Şu anki blarp piyasa değeri $ 14.73K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BLARP arzı 70.00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21.05K.