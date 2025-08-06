BlazeStake Staked SOL Fiyatı (BSOL)
BlazeStake Staked SOL (BSOL), şu anda 201,38 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BSOL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, BlazeStake Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ -4,6176558582389.
Son 30 gün içerisinde, BlazeStake Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +15,0903498860.
Son 60 gün içerisinde, BlazeStake Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +16,4012732720.
Son 90 gün içerisinde, BlazeStake Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +15,95385270899462.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -4,6176558582389
|-%2,24
|30 Gün
|$ +15,0903498860
|+%7,49
|60 Gün
|$ +16,4012732720
|+%8,14
|90 Gün
|$ +15,95385270899462
|+%8,60
En güncel BlazeStake Staked SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,79
-%2,24
-%9,79
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BlazeStake is a fully non-custodial Solana stake pool protocol that is supported by the Solana Foundation. By staking SOL through BlazeStake, users receive BlazeStake Staked SOL (bSOL) tokens that can be used in DeFi applications. BlazeStake automatically delegates SOL across many Solana validators to strengthen the decentralization of Solana. bSOL is designed to increase in value compared to SOL every epoch relative to the staking APY, as bSOL is always backed by an amount of SOL which increases as staking rewards compound. Users can always withdraw their SOL from the stake pool at any time either through the instant unstake feature or through delayed unstaking.
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|1 BSOL / VND
₫5.299.314,7
|1 BSOL / AUD
A$310,1252
|1 BSOL / GBP
￡151,035
|1 BSOL / EUR
€173,1868
|1 BSOL / USD
$201,38
|1 BSOL / MYR
RM851,8374
|1 BSOL / TRY
₺8.190,1246
|1 BSOL / JPY
¥29.602,86
|1 BSOL / ARS
ARS$269.583,3784
|1 BSOL / RUB
₽16.138,5932
|1 BSOL / INR
₹17.650,957
|1 BSOL / IDR
Rp3.301.310,9472
|1 BSOL / KRW
₩280.083,3316
|1 BSOL / PHP
₱11.575,3224
|1 BSOL / EGP
￡E.9.754,8472
|1 BSOL / BRL
R$1.107,59
|1 BSOL / CAD
C$275,8906
|1 BSOL / BDT
৳24.558,291
|1 BSOL / NGN
₦307.920,089
|1 BSOL / UAH
₴8.397,546
|1 BSOL / VES
Bs25.373,88
|1 BSOL / CLP
$194.533,08
|1 BSOL / PKR
Rs57.046,9264
|1 BSOL / KZT
₸108.326,3296
|1 BSOL / THB
฿6.520,6844
|1 BSOL / TWD
NT$6.033,3448
|1 BSOL / AED
د.إ739,0646
|1 BSOL / CHF
Fr161,104
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.د.م1.832,558
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kr1.947,3446
|1 BSOL / BGN
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|1 BSOL / KWD
د.ك61,4209
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