BLCKMRKT ($MRKT) Nedir?

$MRKT is the utility token powering BLCK MRKT LABS, a Web3 studio focused on bringing the world on-chain through raffles, auctions, and gaming. Designed for a seamless multichain experience, $MRKT fuels engagement, rewards participation, and bridges users across blockchain networks. Tech, art, community, vibes, blckmrkt is your one stop shop for all things crypto. We also use our platform for philanthropy, having raised over THIRTY THOUSAND DOLLARS in 2024 for multiple charities

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BLCKMRKT ($MRKT) Kaynağı Resmi Websitesi

BLCKMRKT ($MRKT) Token Ekonomisi

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