Bugünkü Block Vault Fiyatı

Bugünkü Block Vault (BVT) fiyatı $ 0,098501 olup, son 24 saatte % 14,47 değişim gösterdi. Mevcut BVT / USD dönüşüm oranı BVT başına $ 0,098501 şeklindedir.

Block Vault, şu anda piyasa değeri açısından $ 247.286 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,48M BVT şeklindedir. Son 24 saat içinde BVT, $ 0,03367978 (en düşük) ile $ 0,641154 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 7,23 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,03367978 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BVT, son bir saatte -%1,16 ve son 7 günde -%6,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Block Vault (BVT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 247,29K$ 247,29K $ 247,29K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 746,84K$ 746,84K $ 746,84K Dolaşım Arzı 2,48M 2,48M 2,48M Toplam Arz 7.499.999,0 7.499.999,0 7.499.999,0

