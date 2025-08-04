Blockchain Monster Hunt Fiyatı (BCMC)
Blockchain Monster Hunt (BCMC), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 187,25K USD piyasa değerine sahiptir. BCMC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Blockchain Monster Hunt / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Blockchain Monster Hunt / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Blockchain Monster Hunt / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Blockchain Monster Hunt / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%3,53
|30 Gün
|$ 0
|+%7,16
|60 Gün
|$ 0
|+%7,25
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Blockchain Monster Hunt fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,04
-%3,53
+%1,88
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
NFT and blockchain games have recently exploded in popularity. However, none of the games currently on the market truly embrace a fully decentralised ecosystem and complete on-chain experience, factors which should be the fundamental essence of blockchain gaming. Blockchain Monster Hunt (BCMH) is the world’s first multi-chain game that runs entirely on the blockchain itself. Inspired by Pokémon-GO,BCMH allows players to continuously explore brand new places on the blockchain to hunt and battle monsters. Each block on the blockchain is a unique digital space where a limited number of monsters (of the same DNA gene and rarity) may exist. Players and collectors can hunt or battle for a chance to capture these unique monsters and to earn coins.
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