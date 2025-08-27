Blue Apu ($BAPU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00003769 $ 0,00003769 $ 0,00003769 24 sa Düşük $ 0,00014793 $ 0,00014793 $ 0,00014793 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00003769$ 0,00003769 $ 0,00003769 24 sa Yüksek $ 0,00014793$ 0,00014793 $ 0,00014793 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00014793$ 0,00014793 $ 0,00014793 En Düşük Fiyat $ 0,00003769$ 0,00003769 $ 0,00003769 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,15 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%188,87 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Blue Apu ($BAPU) canlı fiyatı $0,00013882. $BAPU, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00003769 ve en yüksek $ 0,00014793 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $BAPU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00014793, en düşük fiyatı ise $ 0,00003769 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, $BAPU son bir saatte -%1,15 değişim gösterdi, 24 saatte +%188,87 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Blue Apu ($BAPU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 130,87K$ 130,87K $ 130,87K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 130,87K$ 130,87K $ 130,87K Dolaşım Arzı 942,70M 942,70M 942,70M Toplam Arz 942.703.383,4461411 942.703.383,4461411 942.703.383,4461411

Şu anki Blue Apu piyasa değeri $ 130,87K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $BAPU arzı 942,70M olup, toplam arzı 942703383.4461411. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 130,87K.