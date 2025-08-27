$BAPU Hakkında Daha Fazla Bilgi

Blue Apu Logosu

Blue Apu Fiyatı ($BAPU)

Listelenmedi

1 $BAPU / USD Canlı Fiyatı:

$0,00013856
$0,00013856$0,00013856
+%188,301D
mexc
USD
Blue Apu ($BAPU) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-27 13:53:33 (UTC+8)

Blue Apu ($BAPU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00003769
$ 0,00003769$ 0,00003769
24 sa Düşük
$ 0,00014793
$ 0,00014793$ 0,00014793
24 sa Yüksek

$ 0,00003769
$ 0,00003769$ 0,00003769

$ 0,00014793
$ 0,00014793$ 0,00014793

$ 0,00014793
$ 0,00014793$ 0,00014793

$ 0,00003769
$ 0,00003769$ 0,00003769

-%1,15

+%188,87

--

--

Blue Apu ($BAPU) canlı fiyatı $0,00013882. $BAPU, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00003769 ve en yüksek $ 0,00014793 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $BAPU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00014793, en düşük fiyatı ise $ 0,00003769 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, $BAPU son bir saatte -%1,15 değişim gösterdi, 24 saatte +%188,87 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Blue Apu ($BAPU) Piyasa Bilgileri

$ 130,87K
$ 130,87K$ 130,87K

--
----

$ 130,87K
$ 130,87K$ 130,87K

942,70M
942,70M 942,70M

942.703.383,4461411
942.703.383,4461411 942.703.383,4461411

Şu anki Blue Apu piyasa değeri $ 130,87K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $BAPU arzı 942,70M olup, toplam arzı 942703383.4461411. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 130,87K.

Blue Apu ($BAPU) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Blue Apu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Blue Apu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Blue Apu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Blue Apu / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%188,87
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Blue Apu ($BAPU) Nedir?

Blue Apu ($BAPU) Kaynağı

Resmi Websitesi

Blue Apu Fiyat Tahmini (USD)

Blue Apu ($BAPU) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Blue Apu ($BAPU) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Blue Apu için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Blue Apu fiyat tahminini hemen kontrol edin!

$BAPU Varlığından Yerel Para Birimlerine

Blue Apu ($BAPU) Token Ekonomisi

Blue Apu ($BAPU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $BAPU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Blue Apu ($BAPU) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Blue Apu ($BAPU) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı $BAPU fiyatı, 0,00013882 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
$BAPU / USD güncel fiyatı nedir?
$BAPU / USD güncel fiyatı $ 0,00013882. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Blue Apu varlığının piyasa değeri nedir?
$BAPU piyasa değeri $ 130,87K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki $BAPU arzı nedir?
Dolaşımdaki $BAPU arzı, 942,70M USD.
$BAPU için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
$BAPU, ATH fiyatı olan 0,00014793 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük $BAPU fiyatı (ATL) nedir?
$BAPU, ATL fiyatı olan 0,00003769 USD değerine düştü.
$BAPU işlem hacmi nedir?
$BAPU için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
$BAPU bu yıl daha da yükselir mi?
$BAPU piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için $BAPU fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-27 13:53:33 (UTC+8)

Blue Apu ($BAPU) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-25 21:14:39Sektör Haberleri
Kripto toplam piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü, altcoin toplam piyasa değeri gün içinde %3,58 düştü
08-25 09:45:00Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde tasfiyeler 628 milyon dolara ulaştı, 130.000'den fazla trader tasfiye edildi
08-25 05:44:00Sektör Haberleri
Bitcoin "Wick" Geçici Olarak 112.000 Doların Altına Düştü
08-24 19:48:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %58,23'e Düşerek Bu Yılın Ocak Ayından Beri En Düşük Seviyeye Ulaştı
08-24 03:20:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8
08-24 02:09:00Sektör Haberleri
Trend olan altcoinler karışık performans gösteriyor, OKB son saatte %2,31 düşerken, BIO son saatte %13,68 yükseliyor

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.