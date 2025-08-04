BMX Fiyatı (BMX)
BMX (BMX), şu anda 5,98 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 16,62M USD piyasa değerine sahiptir. BMX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, BMX / USD fiyat değişimi, $ +0,43092.
Son 30 gün içerisinde, BMX / USD fiyat değişimi, $ +0,9584618420.
Son 60 gün içerisinde, BMX / USD fiyat değişimi, $ +10,5906691020.
Son 90 gün içerisinde, BMX / USD fiyat değişimi, $ +4,168921572018353.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,43092
|+%7,76
|30 Gün
|$ +0,9584618420
|+%16,03
|60 Gün
|$ +10,5906691020
|+%177,10
|90 Gün
|$ +4,168921572018353
|+%230,19
En güncel BMX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,47
+%7,76
-%0,00
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? BMX by Morphex is a spot and margin DEX on Base, focusing on capital efficiency for liquidity providers. What makes your project unique? Our leading product, wBLT, is an auto-compounding wrapper for BLT - BMX Liquidity Token, or the market-making liquidity for the platform. With wBLT, users are able to open up new opportunities, such as LPing with our governance token BMX for further rewards or using it as collateral to borrow against. History of your project. Originally launched as Morpheus Swap in 2021 on Fantom, the protocol has evolved into a DEX that offers spot and margin trading on 3 different chains, with BMX also having unique features in tokenomics. What’s next for your project? Scaling users and liquidity on Base, as well as increasing adoption of wBLT through external integrations. What can your token be used for? BMX can be used for governance and to receive rewards through the BMX-wBLT LP.
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|1 BMX / VND
₫157.363,7
|1 BMX / AUD
A$9,2092
|1 BMX / GBP
￡4,485
|1 BMX / EUR
€5,1428
|1 BMX / USD
$5,98
|1 BMX / MYR
RM25,2954
|1 BMX / TRY
₺243,2066
|1 BMX / JPY
¥879,06
|1 BMX / ARS
ARS$8.158,215
|1 BMX / RUB
₽477,6226
|1 BMX / INR
₹524,5058
|1 BMX / IDR
Rp98.032,7712
|1 BMX / KRW
₩8.282,5392
|1 BMX / PHP
₱342,355
|1 BMX / EGP
￡E.289,5516
|1 BMX / BRL
R$33,488
|1 BMX / CAD
C$8,1926
|1 BMX / BDT
৳721,9056
|1 BMX / NGN
₦9.074,351
|1 BMX / UAH
₴246,675
|1 BMX / VES
Bs735,54
|1 BMX / CLP
$5.746,78
|1 BMX / PKR
Rs1.674,5794
|1 BMX / KZT
₸3.204,682
|1 BMX / THB
฿194,1108
|1 BMX / TWD
NT$178,6824
|1 BMX / AED
د.إ21,9466
|1 BMX / CHF
Fr4,784
|1 BMX / HKD
HK$46,8832
|1 BMX / MAD
.د.م53,9994
|1 BMX / MXN
$112,6632
|1 BMX / PLN
zł22,126
|1 BMX / RON
лв26,1924
|1 BMX / SEK
kr57,8864
|1 BMX / BGN
лв10,1062
|1 BMX / HUF
Ft2.059,9306
|1 BMX / CZK
Kč127,1348
|1 BMX / KWD
د.ك1,8239
|1 BMX / ILS
₪20,332