BNB DOGE (BOGE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,00118783 $ 0,00118783 $ 0,00118783 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,00118783$ 0,00118783 $ 0,00118783 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00118783$ 0,00118783 $ 0,00118783 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%6,12 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%46,93 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

BNB DOGE (BOGE) canlı fiyatı --. BOGE, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00118783 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BOGE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00118783, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BOGE son bir saatte -%6,12 değişim gösterdi, 24 saatte +%46,93 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BNB DOGE (BOGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 893,24K$ 893,24K $ 893,24K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 893,24K$ 893,24K $ 893,24K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki BNB DOGE piyasa değeri $ 893,24K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BOGE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 893,24K.