BNB GOAT Fiyatı (BGOAT)
+%15,40
+%29,06
--
--
BNB GOAT (BGOAT) canlı fiyatı $0,00017723. BGOAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00010678 ve en yüksek $ 0,00017364 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BGOAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00017364, en düşük fiyatı ise $ 0,00010678 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, BGOAT son bir saatte +%15,40 değişim gösterdi, 24 saatte +%29,06 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki BNB GOAT piyasa değeri $ 177,23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BGOAT arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 177,23K.
Gün içerisinde, BNB GOAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BNB GOAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BNB GOAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BNB GOAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%29,06
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
BNB GOAT ($BGOAT) is a community-driven token on the BNB Chain (BEP-20) that integrates meme culture with a utility-focused ecosystem. The project is designed to address the common lack of long-term utility in community tokens by providing tangible use cases for its holders and supporting content creators. The core utilities planned for the $BGOAT token include governance rights within a future Decentralized Autonomous Organization (DAO), staking opportunities for rewards, and access to a creator grants program funded by the ecosystem's treasury. Additionally, token holders can receive marketplace privileges, such as fee discounts and verification badges within community channels. Governance is designed to be progressively decentralized, allowing token holders to vote on proposals related to grants and protocol parameters. To promote security and transparency, the project operates with a verified smart contract on BscScan and plans to implement a multi-signature wallet for managing treasury funds. The overall mission is to build a sustainable, community-run ecosystem that moves beyond pure speculation towards practical application and creator support.
