BNB GOAT (BGOAT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00010678 $ 0,00010678 $ 0,00010678 24 sa Düşük $ 0,00017364 $ 0,00017364 $ 0,00017364 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00010678$ 0,00010678 $ 0,00010678 24 sa Yüksek $ 0,00017364$ 0,00017364 $ 0,00017364 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00017364$ 0,00017364 $ 0,00017364 En Düşük Fiyat $ 0,00010678$ 0,00010678 $ 0,00010678 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%15,40 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%29,06 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

BNB GOAT (BGOAT) canlı fiyatı $0,00017723. BGOAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00010678 ve en yüksek $ 0,00017364 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BGOAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00017364, en düşük fiyatı ise $ 0,00010678 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BGOAT son bir saatte +%15,40 değişim gösterdi, 24 saatte +%29,06 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BNB GOAT (BGOAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 177,23K$ 177,23K $ 177,23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 177,23K$ 177,23K $ 177,23K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki BNB GOAT piyasa değeri $ 177,23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BGOAT arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 177,23K.