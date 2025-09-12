BOB (BITCOIN BOB) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%8,25 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%9,65 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

BOB (BITCOIN BOB) canlı fiyatı --. BITCOIN BOB, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BITCOIN BOB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BITCOIN BOB son bir saatte +%8,25 değişim gösterdi, 24 saatte -%9,65 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BOB (BITCOIN BOB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,59M$ 1,59M $ 1,59M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,59M$ 1,59M $ 1,59M Dolaşım Arzı 21,00T 21,00T 21,00T Toplam Arz 21.000.000.000.000,0 21.000.000.000.000,0 21.000.000.000.000,0

Şu anki BOB piyasa değeri $ 1,59M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BITCOIN BOB arzı 21,00T olup, toplam arzı 21000000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,59M.