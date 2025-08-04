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Boba Oppa Fiyatı (BOBAOPPA)

Listelenmedi

Boba Oppa (BOBAOPPA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00058669
$0,00058669$0,00058669
+%6,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Boba Oppa (BOBAOPPA) Fiyatı

Boba Oppa (BOBAOPPA), şu anda 0,00058723 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,80M USD piyasa değerine sahiptir. BOBAOPPA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Boba Oppa Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%6,88
Boba Oppa 24 saatlik fiyat değişimi
4,76B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Boba Oppa (BOBAOPPA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Boba Oppa / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Boba Oppa / USD fiyat değişimi, $ +0,0001203534.
Son 60 gün içerisinde, Boba Oppa / USD fiyat değişimi, $ +0,0000501155.
Son 90 gün içerisinde, Boba Oppa / USD fiyat değişimi, $ -0,0000290032126166591.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%6,88
30 Gün$ +0,0001203534+%20,50
60 Gün$ +0,0000501155+%8,53
90 Gün$ -0,0000290032126166591-%4,70

Boba Oppa (BOBAOPPA) Fiyat Analizi

En güncel Boba Oppa fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00054939
$ 0,00054939$ 0,00054939

$ 0,00060466
$ 0,00060466$ 0,00060466

$ 0,00328851
$ 0,00328851$ 0,00328851

+%0,10

+%6,88

-%47,84

Boba Oppa (BOBAOPPA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,80M
$ 2,80M$ 2,80M

--
----

4,76B
4,76B 4,76B

Boba Oppa (BOBAOPPA) Nedir?

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Boba Oppa (BOBAOPPA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Boba Oppa (BOBAOPPA) Token Ekonomisi

Boba Oppa (BOBAOPPA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BOBAOPPA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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BOBAOPPA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BOBAOPPA / VND
15,45295745
1 BOBAOPPA / AUD
A$0,0009043342
1 BOBAOPPA / GBP
0,0004404225
1 BOBAOPPA / EUR
0,0005050178
1 BOBAOPPA / USD
$0,00058723
1 BOBAOPPA / MYR
RM0,0024839829
1 BOBAOPPA / TRY
0,0238826441
1 BOBAOPPA / JPY
¥0,08632281
1 BOBAOPPA / ARS
ARS$0,8011285275
1 BOBAOPPA / RUB
0,0469020601
1 BOBAOPPA / INR
0,0515059433
1 BOBAOPPA / IDR
Rp9,6267197712
1 BOBAOPPA / KRW
0,8133370392
1 BOBAOPPA / PHP
0,0336189175
1 BOBAOPPA / EGP
￡E.0,0284336766
1 BOBAOPPA / BRL
R$0,003288488
1 BOBAOPPA / CAD
C$0,0008045051
1 BOBAOPPA / BDT
0,0708904056
1 BOBAOPPA / NGN
0,8910921635
1 BOBAOPPA / UAH
0,0242232375
1 BOBAOPPA / VES
Bs0,07222929
1 BOBAOPPA / CLP
$0,56432803
1 BOBAOPPA / PKR
Rs0,1644420169
1 BOBAOPPA / KZT
0,314696557
1 BOBAOPPA / THB
฿0,0190614858
1 BOBAOPPA / TWD
NT$0,0175464324
1 BOBAOPPA / AED
د.إ0,0021551341
1 BOBAOPPA / CHF
Fr0,000469784
1 BOBAOPPA / HKD
HK$0,0046038832
1 BOBAOPPA / MAD
.د.م0,0053026869
1 BOBAOPPA / MXN
$0,0110634132
1 BOBAOPPA / PLN
0,002172751
1 BOBAOPPA / RON
лв0,0025720674
1 BOBAOPPA / SEK
kr0,0056843864
1 BOBAOPPA / BGN
лв0,0009924187
1 BOBAOPPA / HUF
Ft0,2022831181
1 BOBAOPPA / CZK
0,0124845098
1 BOBAOPPA / KWD
د.ك0,00017910515
1 BOBAOPPA / ILS
0,001996582