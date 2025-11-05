BOLD (BOLD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,997101 $ 0,997101 $ 0,997101 24 sa Düşük $ 1,009 $ 1,009 $ 1,009 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,997101$ 0,997101 $ 0,997101 24 sa Yüksek $ 1,009$ 1,009 $ 1,009 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,013$ 1,013 $ 1,013 En Düşük Fiyat $ 0,982941$ 0,982941 $ 0,982941 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,02 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,12 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,05 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,05

BOLD (BOLD) canlı fiyatı $1,001. BOLD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,997101 ve en yüksek $ 1,009 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BOLD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,013, en düşük fiyatı ise $ 0,982941 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BOLD son bir saatte -%0,02 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,12 ve son 7 günde +%0,05 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BOLD (BOLD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 46,71M$ 46,71M $ 46,71M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 46,71M$ 46,71M $ 46,71M Dolaşım Arzı 46,64M 46,64M 46,64M Toplam Arz 46.639.473,29088129 46.639.473,29088129 46.639.473,29088129

Şu anki BOLD piyasa değeri $ 46,71M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BOLD arzı 46,64M olup, toplam arzı 46639473.29088129. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 46,71M.