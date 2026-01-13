Bugünkü BOMO Fiyatı

Bugünkü BOMO (BOMO) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 2,42 değişim gösterdi. Mevcut BOMO / USD dönüşüm oranı BOMO başına $ 0 şeklindedir.

BOMO, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.757,65 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 280,00B BOMO şeklindedir. Son 24 saat içinde BOMO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BOMO, son bir saatte +%2,38 ve son 7 günde -%15,75 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BOMO (BOMO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,76K$ 11,76K $ 11,76K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,76K$ 11,76K $ 11,76K Dolaşım Arzı 280,00B 280,00B 280,00B Toplam Arz 280.000.000.000,0 280.000.000.000,0 280.000.000.000,0

Şu anki BOMO piyasa değeri $ 11,76K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BOMO arzı 280,00B olup, toplam arzı 280000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,76K.