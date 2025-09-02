Bonk Index (BNKK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00082099 24 sa Yüksek $ 0,00161552 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00264481 En Düşük Fiyat $ 0,00071054 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%10,40 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%18,47 Fiyat Değişimi (7 G) --

Bonk Index (BNKK) canlı fiyatı $0,00093691. BNKK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00082099 ve en yüksek $ 0,00161552 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BNKK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00264481, en düşük fiyatı ise $ 0,00071054 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BNKK son bir saatte +%10,40 değişim gösterdi, 24 saatte -%18,47 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bonk Index (BNKK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 942,13K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 942,13K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Bonk Index piyasa değeri $ 942,13K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BNKK arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 942,13K.