BNKK Hakkında Daha Fazla Bilgi

BNKK Fiyat Bilgileri

BNKK Whitepaper

BNKK Resmi Websitesi

BNKK Token Ekonomisi

BNKK Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Bonk Index Logosu

Bonk Index Fiyatı (BNKK)

Listelenmedi

1 BNKK / USD Canlı Fiyatı:

$0,00093691
$0,00093691$0,00093691
-%18,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Bonk Index (BNKK) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-02 13:32:48 (UTC+8)

Bonk Index (BNKK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00082099
$ 0,00082099$ 0,00082099
24 sa Düşük
$ 0,00161552
$ 0,00161552$ 0,00161552
24 sa Yüksek

$ 0,00082099
$ 0,00082099$ 0,00082099

$ 0,00161552
$ 0,00161552$ 0,00161552

$ 0,00264481
$ 0,00264481$ 0,00264481

$ 0,00071054
$ 0,00071054$ 0,00071054

+%10,40

-%18,47

--

--

Bonk Index (BNKK) canlı fiyatı $0,00093691. BNKK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00082099 ve en yüksek $ 0,00161552 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BNKK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00264481, en düşük fiyatı ise $ 0,00071054 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BNKK son bir saatte +%10,40 değişim gösterdi, 24 saatte -%18,47 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bonk Index (BNKK) Piyasa Bilgileri

$ 942,13K
$ 942,13K$ 942,13K

--
----

$ 942,13K
$ 942,13K$ 942,13K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Bonk Index piyasa değeri $ 942,13K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BNKK arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 942,13K.

Bonk Index (BNKK) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Bonk Index / USD fiyat değişimi, $ -0,000212345692769478.
Son 30 gün içerisinde, Bonk Index / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bonk Index / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bonk Index / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000212345692769478-%18,47
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Bonk Index (BNKK) Nedir?

Bonk Index - $BNKK is an index token for the BONK ecosystem on Solana. 100% of creator fees are recycled back into the community by buying BONK ecosystem tokens such as $BONK, $DEBT, and $BNKK itself, then depositing them into staking pools. Holders simply stake $BNKK once to earn rewards across multiple tokens, gaining diversified exposure to the ecosystem. The project emphasizes transparency, with all fees, token purchases, and pool deposits logged on-chain and made visible through a public dashboard. This model turns what is usually developer profit into community rewards, boosting both BNKK stakers and the wider BONK economy.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Bonk Index (BNKK) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Bonk Index Fiyat Tahmini (USD)

Bonk Index (BNKK) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Bonk Index (BNKK) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Bonk Index için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Bonk Index fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BNKK Varlığından Yerel Para Birimlerine

Bonk Index (BNKK) Token Ekonomisi

Bonk Index (BNKK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BNKK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Bonk Index (BNKK) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Bonk Index (BNKK) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BNKK fiyatı, 0,00093691 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BNKK / USD güncel fiyatı nedir?
BNKK / USD güncel fiyatı $ 0,00093691. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Bonk Index varlığının piyasa değeri nedir?
BNKK piyasa değeri $ 942,13K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BNKK arzı nedir?
Dolaşımdaki BNKK arzı, 1,00B USD.
BNKK için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BNKK, ATH fiyatı olan 0,00264481 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BNKK fiyatı (ATL) nedir?
BNKK, ATL fiyatı olan 0,00071054 USD değerine düştü.
BNKK işlem hacmi nedir?
BNKK için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BNKK bu yıl daha da yükselir mi?
BNKK piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BNKK fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-02 13:32:48 (UTC+8)

Bonk Index (BNKK) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-01 20:12:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı
09-01 17:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası WLFI Listesinin Arifesinde Yaygın Düşüş Yaşıyor, Toplam Piyasa Değeri 3,8 Trilyon Dolar Aralığına Düşüyor
09-01 16:14:00Sektör Haberleri
美國以太坊現貨ETF在8月份錄得38.7億美元流入
09-01 12:12:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 3.825 trilyon dolara düştü, 24 saatlik düşüş oranı %1.5
09-01 09:42:00Ekonomik Veriler
Federal Reserve'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %87,4
08-31 18:55:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI değerlemesi son 8 ayda 21 kattan fazla arttı, yarınki listeleme "fiyat yeniden değerlendirmesi" getirecek

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.