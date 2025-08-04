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Bonk Staked SOL Fiyatı (BONKSOL)

Listelenmedi

Bonk Staked SOL (BONKSOL) Canlı Fiyat Grafiği

$182,44
$182,44$182,44
+%0,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Bonk Staked SOL (BONKSOL) Fiyatı

Bonk Staked SOL (BONKSOL), şu anda 182,44 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 37,01M USD piyasa değerine sahiptir. BONKSOL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Bonk Staked SOL Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,51
Bonk Staked SOL 24 saatlik fiyat değişimi
202,62K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Bonk Staked SOL (BONKSOL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bonk Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +0,920885.
Son 30 gün içerisinde, Bonk Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +19,4545076440.
Son 60 gün içerisinde, Bonk Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +13,8934992720.
Son 90 gün içerisinde, Bonk Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +24,15090952630104.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,920885+%0,51
30 Gün$ +19,4545076440+%10,66
60 Gün$ +13,8934992720+%7,62
90 Gün$ +24,15090952630104+%15,26

Bonk Staked SOL (BONKSOL) Fiyat Analizi

En güncel Bonk Staked SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 180,25
$ 180,25$ 180,25

$ 184,91
$ 184,91$ 184,91

$ 312,7
$ 312,7$ 312,7

-%0,17

+%0,51

-%15,29

Bonk Staked SOL (BONKSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 37,01M
$ 37,01M$ 37,01M

--
----

202,62K
202,62K 202,62K

Bonk Staked SOL (BONKSOL) Nedir?

bonkSOL is the solana liquid staking token from the BONK community supported by the BONK Validator

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Bonk Staked SOL (BONKSOL) Kaynağı

Resmi Websitesi

Bonk Staked SOL (BONKSOL) Token Ekonomisi

Bonk Staked SOL (BONKSOL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BONKSOL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BONKSOL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BONKSOL / VND
4.800.908,6
1 BONKSOL / AUD
A$280,9576
1 BONKSOL / GBP
136,83
1 BONKSOL / EUR
156,8984
1 BONKSOL / USD
$182,44
1 BONKSOL / MYR
RM771,7212
1 BONKSOL / TRY
7.419,8348
1 BONKSOL / JPY
¥26.818,68
1 BONKSOL / ARS
ARS$248.893,77
1 BONKSOL / RUB
14.571,4828
1 BONKSOL / INR
16.001,8124
1 BONKSOL / IDR
Rp2.990.819,1936
1 BONKSOL / KRW
252.686,6976
1 BONKSOL / PHP
10.444,69
1 BONKSOL / EGP
￡E.8.833,7448
1 BONKSOL / BRL
R$1.021,664
1 BONKSOL / CAD
C$249,9428
1 BONKSOL / BDT
22.024,1568
1 BONKSOL / NGN
276.843,578
1 BONKSOL / UAH
7.525,65
1 BONKSOL / VES
Bs22.440,12
1 BONKSOL / CLP
$175.324,84
1 BONKSOL / PKR
Rs51.088,6732
1 BONKSOL / KZT
97.769,596
1 BONKSOL / THB
฿5.922,0024
1 BONKSOL / TWD
NT$5.451,3072
1 BONKSOL / AED
د.إ669,5548
1 BONKSOL / CHF
Fr145,952
1 BONKSOL / HKD
HK$1.430,3296
1 BONKSOL / MAD
.د.م1.647,4332
1 BONKSOL / MXN
$3.437,1696
1 BONKSOL / PLN
675,028
1 BONKSOL / RON
лв799,0872
1 BONKSOL / SEK
kr1.766,0192
1 BONKSOL / BGN
лв308,3236
1 BONKSOL / HUF
Ft62.845,1068
1 BONKSOL / CZK
3.878,6744
1 BONKSOL / KWD
د.ك55,6442
1 BONKSOL / ILS
620,296