Bonkyo (BONKYO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00050423 $ 0,00050423 $ 0,00050423 24 sa Düşük $ 0,00079205 $ 0,00079205 $ 0,00079205 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00050423$ 0,00050423 $ 0,00050423 24 sa Yüksek $ 0,00079205$ 0,00079205 $ 0,00079205 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00514956$ 0,00514956 $ 0,00514956 En Düşük Fiyat $ 0,00027829$ 0,00027829 $ 0,00027829 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,91 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%28,72 Fiyat Değişimi (7 G) +%30,70 Fiyat Değişimi (7 G) +%30,70

Bonkyo (BONKYO) canlı fiyatı $0,00065498. BONKYO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00050423 ve en yüksek $ 0,00079205 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BONKYO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00514956, en düşük fiyatı ise $ 0,00027829 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BONKYO son bir saatte +%2,91 değişim gösterdi, 24 saatte +%28,72 ve son 7 günde +%30,70 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bonkyo (BONKYO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 651,42K$ 651,42K $ 651,42K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 651,42K$ 651,42K $ 651,42K Dolaşım Arzı 994,56M 994,56M 994,56M Toplam Arz 994.557.971,755507 994.557.971,755507 994.557.971,755507

Şu anki Bonkyo piyasa değeri $ 651,42K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BONKYO arzı 994,56M olup, toplam arzı 994557971.755507. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 651,42K.