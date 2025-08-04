Bonzo Finance (BONZO) Nedir?

Bonzo Finance is an open source, non-custodial protocol designed to facilitate the lending and borrowing of cryptocurrencies, with a focus on $HBAR, native $USDC, Hedera ecosystem assets, and wrapped (bridged) majors. Bonzo prioritizes censorship resistance, security, and self-custody, enabling users to transact without reliance on trusted intermediaries. Bonzo Finance utilizes Supra and Chainlink oracles that enable accurate and reliable price feeds for the lending and borrowing of assets, ensuring transparent and efficient operations.

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Bonzo Finance (BONZO) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Bonzo Finance (BONZO) Token Ekonomisi

Bonzo Finance (BONZO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BONZO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!