Booty ($BOOTY) Nedir?

$Booty is a token on the Avalanche C-chain. It was founded by two doxxed community builders and artists; Cynthia Steenkamp and OnethirdNerd. The goal is to bring the sexy to crypto, and create a community token as per the guidelines of the Avalanche foundation that promotes sexual expression, body positivity, and celebrates one of the oldest culturally significant aspects of humankind, the booty.

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Booty ($BOOTY) Kaynağı Resmi Websitesi

Booty ($BOOTY) Token Ekonomisi

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