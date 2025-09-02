BORNE Hakkında Daha Fazla Bilgi

BORNE Fiyatı (BORNE)

Listelenmedi

1 BORNE / USD Canlı Fiyatı:

$0,02615384
$0,02615384$0,02615384
+%45,601D
mexc
USD
BORNE (BORNE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-02 13:32:55 (UTC+8)

BORNE (BORNE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,01773648
$ 0,01773648$ 0,01773648
24 sa Düşük
$ 0,03544635
$ 0,03544635$ 0,03544635
24 sa Yüksek

$ 0,01773648
$ 0,01773648$ 0,01773648

$ 0,03544635
$ 0,03544635$ 0,03544635

$ 0,04767635
$ 0,04767635$ 0,04767635

$ 0,01755088
$ 0,01755088$ 0,01755088

+%0,10

+%45,64

--

--

BORNE (BORNE) canlı fiyatı $0,02614572. BORNE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01773648 ve en yüksek $ 0,03544635 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BORNE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04767635, en düşük fiyatı ise $ 0,01755088 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BORNE son bir saatte +%0,10 değişim gösterdi, 24 saatte +%45,64 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BORNE (BORNE) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 4,37M
$ 4,37M$ 4,37M

0,00
0,00 0,00

167.101.068,64
167.101.068,64 167.101.068,64

Şu anki BORNE piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BORNE arzı 0,00 olup, toplam arzı 167101068.64. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,37M.

BORNE (BORNE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, BORNE / USD fiyat değişimi, $ +0,00819349.
Son 30 gün içerisinde, BORNE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BORNE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BORNE / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00819349+%45,64
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

BORNE (BORNE) Nedir?

Spellborne is a retro inspired monster collector RPG, a beautiful mixture of nostalgic gameplay elements and modern technology. Monsters can be battled, and collected through gameplay, then fed items and crops that come from farming and crafting. Spellborne takes the best of Pokemon, Tamagotchi and Stardew Valley, creating an ecosystem where markets for monsters, in-game resources and cosmetics are open and controlled by players, making it distinct from existing titles. Humans have a nature of collecting things and building a relationship with them, Spellborne deeply explores this philosophy with its trust systems and decision based quest design.

BORNE (BORNE) Kaynağı

BORNE (BORNE) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

BORNE Fiyat Tahmini (USD)

BORNE (BORNE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? BORNE (BORNE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak BORNE için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

BORNE Varlığından Yerel Para Birimlerine

BORNE (BORNE) Token Ekonomisi

BORNE (BORNE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BORNE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: BORNE (BORNE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü BORNE (BORNE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BORNE fiyatı, 0,02614572 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BORNE / USD güncel fiyatı nedir?
BORNE / USD güncel fiyatı $ 0,02614572. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
BORNE varlığının piyasa değeri nedir?
BORNE piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BORNE arzı nedir?
Dolaşımdaki BORNE arzı, 0,00 USD.
BORNE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BORNE, ATH fiyatı olan 0,04767635 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BORNE fiyatı (ATL) nedir?
BORNE, ATL fiyatı olan 0,01755088 USD değerine düştü.
BORNE işlem hacmi nedir?
BORNE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BORNE bu yıl daha da yükselir mi?
BORNE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BORNE fiyat tahminine göz atın.
BORNE (BORNE) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-01 20:12:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı
09-01 17:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası WLFI Listesinin Arifesinde Yaygın Düşüş Yaşıyor, Toplam Piyasa Değeri 3,8 Trilyon Dolar Aralığına Düşüyor
09-01 16:14:00Sektör Haberleri
美國以太坊現貨ETF在8月份錄得38.7億美元流入
09-01 12:12:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 3.825 trilyon dolara düştü, 24 saatlik düşüş oranı %1.5
09-01 09:42:00Ekonomik Veriler
Federal Reserve'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %87,4
08-31 18:55:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI değerlemesi son 8 ayda 21 kattan fazla arttı, yarınki listeleme "fiyat yeniden değerlendirmesi" getirecek

