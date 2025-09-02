BORNE (BORNE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01773648 $ 0,01773648 $ 0,01773648 24 sa Düşük $ 0,03544635 $ 0,03544635 $ 0,03544635 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01773648$ 0,01773648 $ 0,01773648 24 sa Yüksek $ 0,03544635$ 0,03544635 $ 0,03544635 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,04767635$ 0,04767635 $ 0,04767635 En Düşük Fiyat $ 0,01755088$ 0,01755088 $ 0,01755088 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,10 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%45,64 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

BORNE (BORNE) canlı fiyatı $0,02614572. BORNE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01773648 ve en yüksek $ 0,03544635 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BORNE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04767635, en düşük fiyatı ise $ 0,01755088 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BORNE son bir saatte +%0,10 değişim gösterdi, 24 saatte +%45,64 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BORNE (BORNE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,37M$ 4,37M $ 4,37M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 167.101.068,64 167.101.068,64 167.101.068,64

Şu anki BORNE piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BORNE arzı 0,00 olup, toplam arzı 167101068.64. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,37M.