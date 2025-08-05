BOSSU (BOSSU) Nedir?

BOSSU is an original character and AI agent created by Wawe Online, utilizing the Eliza framework by AI16Z DAO. It serves as an interactive digital companion and is building an entire ecosystem of interactive entertainment around the BOSSU IP and its token. BOSSU aims to provide a fresh and creative, interactive experience with a unique character across social media platforms and in real life through gamified experiences and merchandising.

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BOSSU (BOSSU) Kaynağı Resmi Websitesi

BOSSU (BOSSU) Token Ekonomisi

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