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Botanix Staked Bitcoin Fiyatı (STBTC)

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Canlı Fiyat Grafiği

$118.084
$118.084$118.084
-%1,301D
USD

Bugünkü Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Fiyatı

Botanix Staked Bitcoin (STBTC), şu anda 118.094 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,23M USD piyasa değerine sahiptir. STBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Botanix Staked Bitcoin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,37
Botanix Staked Bitcoin 24 saatlik fiyat değişimi
35,81 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Botanix Staked Bitcoin / USD fiyat değişimi, $ -1.646,5960445405.
Son 30 gün içerisinde, Botanix Staked Bitcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Botanix Staked Bitcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Botanix Staked Bitcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -1.646,5960445405-%1,37
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Fiyat Analizi

En güncel Botanix Staked Bitcoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 117.474
$ 117.474$ 117.474

$ 119.740
$ 119.740$ 119.740

$ 119.855
$ 119.855$ 119.855

+%0,01

-%1,37

--

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4,23M
$ 4,23M$ 4,23M

--
----

35,81
35,81 35,81

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Nedir?

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Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Token Ekonomisi

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STBTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

STBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STBTC / VND
3.107.643.610
1 STBTC / AUD
A$178.321,94
1 STBTC / GBP
86.208,62
1 STBTC / EUR
99.198,96
1 STBTC / USD
$118.094
1 STBTC / MYR
RM497.175,74
1 STBTC / TRY
4.775.721,36
1 STBTC / JPY
¥17.241.724
1 STBTC / RUB
9.258.569,6
1 STBTC / INR
10.189.150,32
1 STBTC / IDR
Rp1.935.966.903,36
1 STBTC / KRW
161.330.575,28
1 STBTC / PHP
6.686.482,28
1 STBTC / EGP
￡E.5.797.234,46
1 STBTC / BRL
R$650.697,94
1 STBTC / CAD
C$160.607,84
1 STBTC / BDT
14.344.878,18
1 STBTC / NGN
180.021.312,66
1 STBTC / UAH
4.919.796,04
1 STBTC / VES
Bs14.171.280
1 STBTC / CLP
$111.835.018
1 STBTC / PKR
Rs33.500.905,92
1 STBTC / KZT
63.320.821,86
1 STBTC / THB
฿3.794.360,22
1 STBTC / TWD
NT$3.455.430,44
1 STBTC / AED
د.إ433.404,98
1 STBTC / CHF
Fr93.294,26
1 STBTC / HKD
HK$925.856,96
1 STBTC / MAD
.د.م1.058.122,24
1 STBTC / MXN
$2.189.462,76
1 STBTC / PLN
425.138,4
1 STBTC / RON
лв507.804,2
1 STBTC / SEK
kr1.121.893
1 STBTC / BGN
лв196.036,04
1 STBTC / HUF
Ft39.963.009,6
1 STBTC / CZK
2.464.621,78
1 STBTC / KWD
د.ك36.018,67
1 STBTC / ILS
393.253,02