Bugünkü BOXABL Fiyatı

Bugünkü BOXABL (BOXABL) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 2,76 değişim gösterdi. Mevcut BOXABL / USD dönüşüm oranı BOXABL başına $ 0 şeklindedir.

BOXABL, şu anda piyasa değeri açısından $ 941.157 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 980,14M BOXABL şeklindedir. Son 24 saat içinde BOXABL, $ 0 (en düşük) ile $ 0,00106543 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00303217 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BOXABL, son bir saatte -%5,86 ve son 7 günde +%13,95 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BOXABL (BOXABL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 941,16K$ 941,16K $ 941,16K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 941,16K$ 941,16K $ 941,16K Dolaşım Arzı 980,14M 980,14M 980,14M Toplam Arz 980.138.683,60813 980.138.683,60813 980.138.683,60813

Şu anki BOXABL piyasa değeri $ 941,16K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BOXABL arzı 980,14M olup, toplam arzı 980138683.60813. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 941,16K.