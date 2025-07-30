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Brain Fiyatı (SN90)

Brain (SN90) Canlı Fiyat Grafiği

$0,814762
$0,814762$0,814762
-%5,901D
USD

Bugünkü Brain (SN90) Fiyatı

Brain (SN90), şu anda 0,814762 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 447,28K USD piyasa değerine sahiptir. SN90 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Brain Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%5,99
Brain 24 saatlik fiyat değişimi
549,68K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Brain (SN90) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Brain / USD fiyat değişimi, $ -0,051979014587451.
Son 30 gün içerisinde, Brain / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Brain / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Brain / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,051979014587451-%5,99
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Brain (SN90) Fiyat Analizi

En güncel Brain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,799231
$ 0,799231$ 0,799231

$ 0,909585
$ 0,909585$ 0,909585

$ 0,952517
$ 0,952517$ 0,952517

+%1,34

-%5,99

--

Brain (SN90) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 447,28K
$ 447,28K$ 447,28K

--
----

549,68K
549,68K 549,68K

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Brain (SN90) Token Ekonomisi

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SN90 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SN90 / VND
21.440,46203
1 SN90 / AUD
A$1,24658586
1 SN90 / GBP
0,60292388
1 SN90 / EUR
0,70069532
1 SN90 / USD
$0,814762
1 SN90 / MYR
RM3,44644326
1 SN90 / TRY
33,05489434
1 SN90 / JPY
¥120,584776
1 SN90 / ARS
ARS$1.052,65620876
1 SN90 / RUB
65,78388388
1 SN90 / INR
70,94132734
1 SN90 / IDR
Rp13.356,75196128
1 SN90 / KRW
1.125,35742202
1 SN90 / PHP
46,57994354
1 SN90 / EGP
￡E.39,63002368
1 SN90 / BRL
R$4,53822434
1 SN90 / CAD
C$1,11622394
1 SN90 / BDT
100,19128314
1 SN90 / NGN
1.245,8118361
1 SN90 / UAH
34,08964208
1 SN90 / VES
Bs99,400964
1 SN90 / CLP
$782,17152
1 SN90 / PKR
Rs230,67541744
1 SN90 / KZT
443,04313274
1 SN90 / THB
฿26,38199356
1 SN90 / TWD
NT$24,19028378
1 SN90 / AED
د.إ2,99017654
1 SN90 / CHF
Fr0,6518096
1 SN90 / HKD
HK$6,38773408
1 SN90 / MAD
.د.م7,39803896
1 SN90 / MXN
$15,26049226
1 SN90 / PLN
3,00647178
1 SN90 / RON
лв3,56865756
1 SN90 / SEK
kr7,84615806
1 SN90 / BGN
лв1,37694778
1 SN90 / HUF
Ft281,63063292
1 SN90 / CZK
17,3136925
1 SN90 / KWD
د.ك0,24850241
1 SN90 / ILS
2,73760032