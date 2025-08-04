Bread (BREAD) Nedir?

Auto-leverage backed by real liquidity. BakerDAO combines advanced token economics, collateralized lending, leverage, and Berachain's Proof-of-Liquidity into a single cohesive financial ecosystem. The $BREAD token features a mathematically-enforced upward price trajectory, backed by $BERA tokens. BakerDAO is incubated by the core teams at Kodiak Finance and Yeet, and in collaboration with OlympusDAO.

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Bread (BREAD) Token Ekonomisi

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