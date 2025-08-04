BREAD Hakkında Daha Fazla Bilgi

BREAD Fiyat Bilgileri

BREAD Resmi Websitesi

BREAD Token Ekonomisi

BREAD Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Bread Logosu

Bread Fiyatı (BREAD)

Listelenmedi

Bread (BREAD) Canlı Fiyat Grafiği

$2,06
$2,06$2,06
+%2,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Bread (BREAD) Fiyatı

Bread (BREAD), şu anda 2,06 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,02M USD piyasa değerine sahiptir. BREAD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Bread Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,65
Bread 24 saatlik fiyat değişimi
977,95K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BREAD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BREAD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Bread (BREAD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bread / USD fiyat değişimi, $ +0,053145.
Son 30 gün içerisinde, Bread / USD fiyat değişimi, $ +0,2293966560.
Son 60 gün içerisinde, Bread / USD fiyat değişimi, $ -0,4469586120.
Son 90 gün içerisinde, Bread / USD fiyat değişimi, $ -1,050063370093434.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,053145+%2,65
30 Gün$ +0,2293966560+%11,14
60 Gün$ -0,4469586120-%21,69
90 Gün$ -1,050063370093434-%33,76

Bread (BREAD) Fiyat Analizi

En güncel Bread fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,86
$ 1,86$ 1,86

$ 2,1
$ 2,1$ 2,1

$ 9,48
$ 9,48$ 9,48

+%0,02

+%2,65

-%17,10

Bread (BREAD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,02M
$ 2,02M$ 2,02M

--
----

977,95K
977,95K 977,95K

Bread (BREAD) Nedir?

Auto-leverage backed by real liquidity. BakerDAO combines advanced token economics, collateralized lending, leverage, and Berachain's Proof-of-Liquidity into a single cohesive financial ecosystem. The $BREAD token features a mathematically-enforced upward price trajectory, backed by $BERA tokens. BakerDAO is incubated by the core teams at Kodiak Finance and Yeet, and in collaboration with OlympusDAO.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Bread (BREAD) Kaynağı

Resmi Websitesi

Bread (BREAD) Token Ekonomisi

Bread (BREAD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BREAD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Bread (BREAD) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BREAD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BREAD / VND
54.208,9
1 BREAD / AUD
A$3,1724
1 BREAD / GBP
1,545
1 BREAD / EUR
1,7716
1 BREAD / USD
$2,06
1 BREAD / MYR
RM8,7138
1 BREAD / TRY
83,7802
1 BREAD / JPY
¥302,82
1 BREAD / ARS
ARS$2.810,355
1 BREAD / RUB
164,2644
1 BREAD / INR
180,6208
1 BREAD / IDR
Rp33.770,4864
1 BREAD / KRW
2.853,1824
1 BREAD / PHP
117,9968
1 BREAD / EGP
￡E.99,7658
1 BREAD / BRL
R$11,536
1 BREAD / CAD
C$2,8222
1 BREAD / BDT
248,6832
1 BREAD / NGN
3.125,947
1 BREAD / UAH
84,975
1 BREAD / VES
Bs253,38
1 BREAD / CLP
$1.979,66
1 BREAD / PKR
Rs576,8618
1 BREAD / KZT
1.103,954
1 BREAD / THB
฿66,847
1 BREAD / TWD
NT$61,5322
1 BREAD / AED
د.إ7,5602
1 BREAD / CHF
Fr1,648
1 BREAD / HKD
HK$16,171
1 BREAD / MAD
.د.م18,6018
1 BREAD / MXN
$38,8104
1 BREAD / PLN
7,622
1 BREAD / RON
лв9,0228
1 BREAD / SEK
kr19,9408
1 BREAD / BGN
лв3,4814
1 BREAD / HUF
Ft709,6082
1 BREAD / CZK
43,7956
1 BREAD / KWD
د.ك0,6283
1 BREAD / ILS
7,004