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Brett Gold Fiyatı (BRETTGOLD)

Listelenmedi

Brett Gold (BRETTGOLD) Canlı Fiyat Grafiği

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+%2,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Brett Gold (BRETTGOLD) Fiyatı

Brett Gold (BRETTGOLD), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 23,78K USD piyasa değerine sahiptir. BRETTGOLD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Brett Gold Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,08
Brett Gold 24 saatlik fiyat değişimi
1,00B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Brett Gold (BRETTGOLD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Brett Gold / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Brett Gold / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Brett Gold / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Brett Gold / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,08
30 Gün$ 0-%12,75
60 Gün$ 0-%2,45
90 Gün$ 0--

Brett Gold (BRETTGOLD) Fiyat Analizi

En güncel Brett Gold fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00254442
$ 0,00254442$ 0,00254442

-%0,88

+%2,08

-%13,13

Brett Gold (BRETTGOLD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 23,78K
$ 23,78K$ 23,78K

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1,00B
1,00B 1,00B

Brett Gold (BRETTGOLD) Nedir?

Community takeover of Solana's most golden meme coin - $BrettGold

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Brett Gold (BRETTGOLD) Kaynağı

Resmi Websitesi

Brett Gold (BRETTGOLD) Token Ekonomisi

Brett Gold (BRETTGOLD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BRETTGOLD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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BRETTGOLD Varlığından Yerel Para Birimlerine

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1 BRETTGOLD / AUD
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1 BRETTGOLD / CLP
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1 BRETTGOLD / TWD
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1 BRETTGOLD / CHF
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1 BRETTGOLD / HKD
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1 BRETTGOLD / MAD
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1 BRETTGOLD / SEK
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1 BRETTGOLD / BGN
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1 BRETTGOLD / HUF
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1 BRETTGOLD / KWD
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