Brewski (BREWSKI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0011463 $ 0,0011463 $ 0,0011463 24 sa Düşük $ 0,00277218 $ 0,00277218 $ 0,00277218 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0011463$ 0,0011463 $ 0,0011463 24 sa Yüksek $ 0,00277218$ 0,00277218 $ 0,00277218 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00277218$ 0,00277218 $ 0,00277218 En Düşük Fiyat $ 0,0011463$ 0,0011463 $ 0,0011463 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%11,84 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%48,63 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Brewski (BREWSKI) canlı fiyatı $0,00113643. BREWSKI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0011463 ve en yüksek $ 0,00277218 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BREWSKI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00277218, en düşük fiyatı ise $ 0,0011463 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BREWSKI son bir saatte -%11,84 değişim gösterdi, 24 saatte -%48,63 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Brewski (BREWSKI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,14M$ 1,14M $ 1,14M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,14M$ 1,14M $ 1,14M Dolaşım Arzı 999,77M 999,77M 999,77M Toplam Arz 999.770.834,379146 999.770.834,379146 999.770.834,379146

Şu anki Brewski piyasa değeri $ 1,14M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BREWSKI arzı 999,77M olup, toplam arzı 999770834.379146. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,14M.