Brian Fiyatı (BRIAN)
Brian (BRIAN), şu anda 0,00363839 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 3,54M USD piyasa değerine sahiptir. BRIAN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Brian / USD fiyat değişimi, $ +0,00025911.
Son 30 gün içerisinde, Brian / USD fiyat değişimi, $ +0,0019510509.
Son 60 gün içerisinde, Brian / USD fiyat değişimi, $ +0,0062169482.
Son 90 gün içerisinde, Brian / USD fiyat değişimi, $ +0,0027590846454539652.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00025911
|+%7,67
|30 Gün
|$ +0,0019510509
|+%53,62
|60 Gün
|$ +0,0062169482
|+%170,87
|90 Gün
|$ +0,0027590846454539652
|+%313,78
En güncel Brian fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,00
+%7,67
+%2,27
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Who is Brian? Brian is a meme coin on the Base chain, a mutated combination of the Hulk meets Brett. What will the token be used for? The Brian token will be used for vesting and reward opportunities for the community. It is a community driven project. What is the supply of Brian? The total supply of Brian is 1 billion Where can I buy Brian? Brian is currently available on Uniswap but other exchanges are expected to be added in the future.
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