Brian (BRIAN) Nedir?

Who is Brian? Brian is a meme coin on the Base chain, a mutated combination of the Hulk meets Brett. What will the token be used for? The Brian token will be used for vesting and reward opportunities for the community. It is a community driven project. What is the supply of Brian? The total supply of Brian is 1 billion Where can I buy Brian? Brian is currently available on Uniswap but other exchanges are expected to be added in the future.

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Brian (BRIAN) Token Ekonomisi

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