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Bro if I held Fiyatı (IF)

Listelenmedi

Bro if I held (IF) Canlı Fiyat Grafiği

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mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Bro if I held (IF) Fiyatı

Bro if I held (IF), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 21,60K USD piyasa değerine sahiptir. IF / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Bro if I held Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Bro if I held 24 saatlik fiyat değişimi
997,16M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Bro if I held (IF) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bro if I held / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bro if I held / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bro if I held / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bro if I held / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%7,43
60 Gün$ 0+%24,08
90 Gün$ 0--

Bro if I held (IF) Fiyat Analizi

En güncel Bro if I held fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
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$ 0$ 0

$ 0,00130147
$ 0,00130147$ 0,00130147

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-%14,10

Bro if I held (IF) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 21,60K
$ 21,60K$ 21,60K

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997,16M
997,16M 997,16M

Bro if I held (IF) Nedir?

"Bro if I held, I would not be so poor" is a meme everyone in the memespace can relate to, timeless, edgy and relateable to everyone. It is now a community takeover and within the second day of CTO it hit over 5000 holders! Which really shows that this is a meme that has come to stay. Enjoy the memes, the fun and do not become the meme itself. If only you held bro, you would not cope so much.

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Bro if I held (IF) Kaynağı

Resmi Websitesi

Bro if I held (IF) Token Ekonomisi

Bro if I held (IF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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IF Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 IF / VND
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1 IF / AUD
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1 IF / GBP
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1 IF / EUR
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1 IF / USD
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1 IF / MYR
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1 IF / IDR
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1 IF / EGP
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1 IF / BRL
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1 IF / CAD
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1 IF / BDT
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1 IF / NGN
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1 IF / UAH
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1 IF / VES
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1 IF / CLP
$--
1 IF / PKR
Rs--
1 IF / KZT
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1 IF / THB
฿--
1 IF / TWD
NT$--
1 IF / AED
د.إ--
1 IF / CHF
Fr--
1 IF / HKD
HK$--
1 IF / MAD
.د.م--
1 IF / MXN
$--
1 IF / PLN
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1 IF / RON
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1 IF / SEK
kr--
1 IF / BGN
лв--
1 IF / HUF
Ft--
1 IF / CZK
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1 IF / KWD
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1 IF / ILS
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