Bro if I held (IF) Nedir?

"Bro if I held, I would not be so poor" is a meme everyone in the memespace can relate to, timeless, edgy and relateable to everyone. It is now a community takeover and within the second day of CTO it hit over 5000 holders! Which really shows that this is a meme that has come to stay. Enjoy the memes, the fun and do not become the meme itself. If only you held bro, you would not cope so much.

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Bro if I held (IF) Kaynağı Resmi Websitesi

Bro if I held (IF) Token Ekonomisi

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