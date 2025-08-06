AVGOX Hakkında Daha Fazla Bilgi

AVGOX Fiyat Bilgileri

AVGOX Whitepaper

AVGOX Resmi Websitesi

AVGOX Token Ekonomisi

AVGOX Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Broadcom xStock Logosu

Broadcom xStock Fiyatı (AVGOX)

Listelenmedi

Broadcom xStock (AVGOX) Canlı Fiyat Grafiği

$295,47
$295,47$295,47
-%0,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Broadcom xStock (AVGOX) Fiyatı

Broadcom xStock (AVGOX), şu anda 293,84 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 162,53K USD piyasa değerine sahiptir. AVGOX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Broadcom xStock Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,32
Broadcom xStock 24 saatlik fiyat değişimi
550,05 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki AVGOX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AVGOX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Broadcom xStock (AVGOX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Broadcom xStock / USD fiyat değişimi, $ -3,9489935562528.
Son 30 gün içerisinde, Broadcom xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Broadcom xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Broadcom xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -3,9489935562528-%1,32
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Broadcom xStock (AVGOX) Fiyat Analizi

En güncel Broadcom xStock fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 291,27
$ 291,27$ 291,27

$ 300,91
$ 300,91$ 300,91

$ 300,91
$ 300,91$ 300,91

-%0,18

-%1,32

--

Broadcom xStock (AVGOX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 162,53K
$ 162,53K$ 162,53K

--
----

550,05
550,05 550,05

Broadcom xStock (AVGOX) Nedir?

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Broadcom xStock (AVGOX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Broadcom xStock (AVGOX) Token Ekonomisi

Broadcom xStock (AVGOX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AVGOX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Broadcom xStock (AVGOX) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

AVGOX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AVGOX / VND
7.732.399,6
1 AVGOX / AUD
A$452,5136
1 AVGOX / GBP
220,38
1 AVGOX / EUR
252,7024
1 AVGOX / USD
$293,84
1 AVGOX / MYR
RM1.242,9432
1 AVGOX / TRY
11.950,4728
1 AVGOX / JPY
¥43.194,48
1 AVGOX / ARS
ARS$393.357,7312
1 AVGOX / RUB
23.542,4608
1 AVGOX / INR
25.755,076
1 AVGOX / IDR
Rp4.817.048,4096
1 AVGOX / KRW
408.678,5488
1 AVGOX / PHP
16.889,9232
1 AVGOX / EGP
￡E.14.233,6096
1 AVGOX / BRL
R$1.616,12
1 AVGOX / CAD
C$402,5608
1 AVGOX / BDT
35.833,788
1 AVGOX / NGN
449.296,052
1 AVGOX / UAH
12.253,128
1 AVGOX / VES
Bs37.023,84
1 AVGOX / CLP
$283.849,44
1 AVGOX / PKR
Rs83.238,9952
1 AVGOX / KZT
158.062,4128
1 AVGOX / THB
฿9.514,5392
1 AVGOX / TWD
NT$8.803,4464
1 AVGOX / AED
د.إ1.078,3928
1 AVGOX / CHF
Fr235,072
1 AVGOX / HKD
HK$2.303,7056
1 AVGOX / MAD
.د.م2.673,944
1 AVGOX / MXN
$5.497,7464
1 AVGOX / PLN
1.084,2696
1 AVGOX / RON
лв1.287,0192
1 AVGOX / SEK
kr2.841,4328
1 AVGOX / BGN
лв493,6512
1 AVGOX / HUF
Ft101.113,2824
1 AVGOX / CZK
6.238,2232
1 AVGOX / KWD
د.ك89,6212
1 AVGOX / ILS
1.013,748