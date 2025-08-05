BROT (BROT) Nedir?

Blockrot ($BROT) is the first tokenized, interactive 3D AI agent livestreamer and gamer. The project merges AI and gaming technology with the decentralized culture of Web3, offering real-time community interaction, co-creation and engagement. Its primary purpose is to build groundbreaking technology within an engaging, community-driven ecosystem where participants can co-create Blockrot and shape future innovations.

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BROT (BROT) Kaynağı Resmi Websitesi

BROT (BROT) Token Ekonomisi

BROT (BROT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BROT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!