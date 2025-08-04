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ULTIMA Fiyatı(ULTIMA)

ULTIMA (ULTIMA) Canlı Fiyat Grafiği

$4.339,87
$4.339,87$4.339,87
+%2,251D
USD

ULTIMA Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

ULTIMA (ULTIMA), şu anda 4.331,79 USD fiyatından işlem görmektedir ve 162,05M USD piyasa değerine sahiptir. ULTIMA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

ULTIMA Ana Piyasa Performansı:

$ 2,90M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,25
ULTIMA 24 saatlik fiyat değişimi
37,41K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ULTIMA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ULTIMA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

ULTIMA Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için ULTIMA fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +95,4984+%2,25
30 Gün$ -2.085,4-%32,50
60 Gün$ -3.668,85-%45,86
90 Gün$ -15.822,46-%78,51
Bugünkü ULTIMA Fiyatı Değişimi

Bugün, ULTIMA, $ +95,4984 (+%2,25) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

ULTIMA 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -2.085,4 (-%32,50) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

ULTIMA 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ULTIMA değişimi $ -3.668,85 (-%45,86) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

ULTIMA 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -15.822,46 (-%78,51) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ULTIMA Fiyat Bilgisi

En güncel ULTIMA fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 4.160
$ 4.160$ 4.160

$ 4.610
$ 4.610$ 4.610

$ 22.880
$ 22.880$ 22.880

-%4,22

+%2,25

-%15,27

ULTIMA Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 162,05M
$ 162,05M$ 162,05M

$ 2,90M
$ 2,90M$ 2,90M

37,41K
37,41K 37,41K

ULTIMA (ULTIMA) Nedir?

ULTIMA, ULTIMA tokenine odaklanan güçlü bir kripto para ekosistemidir. Ekosistemimiz, modern kripto cüzdanları, benzersiz bir kripto banka kartı, bir kitle fonlama platformu, kendi pazarı ve çok daha fazla bir dizi yenilikçi ürünü bir araya getirmektedir. Ürünlerimizin birçoğu kripto pazarında benzersiz niteliktedir.

ULTIMA, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, ULTIMA yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ULTIMA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda ULTIMA hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, ULTIMA satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

ULTIMA Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, ULTIMA, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ULTIMA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen ULTIMA fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

ULTIMA Fiyat Geçmişi

ULTIMA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ULTIMA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen ULTIMA fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

ULTIMA (ULTIMA) Token Ekonomisi

ULTIMA (ULTIMA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ULTIMA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

ULTIMA (ULTIMA) Satın Alma

Nasıl ULTIMA satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım ULTIMA Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ULTIMA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ULTIMA / VND
113.991.053,85
1 ULTIMA / AUD
A$6.670,9566
1 ULTIMA / GBP
3.248,8425
1 ULTIMA / EUR
3.725,3394
1 ULTIMA / USD
$4.331,79
1 ULTIMA / MYR
RM18.323,4717
1 ULTIMA / TRY
176.173,8993
1 ULTIMA / JPY
¥636.773,13
1 ULTIMA / ARS
ARS$5.853.764,4165
1 ULTIMA / RUB
344.550,5766
1 ULTIMA / INR
378.511,8102
1 ULTIMA / IDR
Rp71.012.939,4576
1 ULTIMA / KRW
5.991.385,3848
1 ULTIMA / PHP
248.818,0176
1 ULTIMA / EGP
￡E.207.622,6947
1 ULTIMA / BRL
R$24.084,7524
1 ULTIMA / CAD
C$5.934,5523
1 ULTIMA / BDT
522.933,6888
1 ULTIMA / NGN
6.553.348,5015
1 ULTIMA / UAH
178.772,9733
1 ULTIMA / VES
Bs532.810,17
1 ULTIMA / CLP
$4.201.836,3
1 ULTIMA / PKR
Rs1.213.724,2401
1 ULTIMA / KZT
2.321.406,261
1 ULTIMA / THB
฿140.566,5855
1 ULTIMA / TWD
NT$129.347,2494
1 ULTIMA / AED
د.إ15.897,6693
1 ULTIMA / CHF
Fr3.465,432
1 ULTIMA / HKD
HK$33.961,2336
1 ULTIMA / MAD
.د.م39.159,3816
1 ULTIMA / MXN
$81.610,9236
1 ULTIMA / PLN
15.940,9872
1 ULTIMA / RON
лв18.973,2402
1 ULTIMA / SEK
kr41.801,7735
1 ULTIMA / BGN
лв7.277,4072
1 ULTIMA / HUF
Ft1.490.092,4421
1 ULTIMA / CZK
91.920,5838
1 ULTIMA / KWD
د.ك1.312,53237
1 ULTIMA / ILS
14.771,4039

ULTIMA Kaynağı

ULTIMA hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi ULTIMA Websitesi
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Hesaplayıcı

Miktar

ULTIMA
ULTIMA
USD
USD

1 ULTIMA = 4.331,79 USD

Al-Sat

ULTIMAUSDT
$4.331,79
$4.331,79$4.331,79
+%0,43

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