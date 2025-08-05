Browser DAO (BROWSER) Nedir?

Empowering autonomous browser agents on Solana Vision: To control the web's most powerful autonomous browser agents through a decentralised token economy. $BROWSER is the utility token powering innovation in browser automation on Solana. By enabling governance, advanced tools, and sustainable tokenomics, we're paving the way for the future of AI-driven web automation. The DAO controls 30% of supply post-burn and engages in transparent decision-making to align with community goals. Staking and reserves provide mechanisms to incentivise the marketplace.

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Browser DAO (BROWSER) Token Ekonomisi

Browser DAO (BROWSER) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BROWSER tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!